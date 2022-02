Poslední čtyři zápasy zbývají odehrát vrchlabským hokejistům v základní části Chance ligy a pro jediného východočeského účastníka soutěže to bude pořádně dramatický finiš. Horalé totiž po pondělních dohrávkách opustili postupovou desítku pro play off a povinnost jim ve zbytku ligy velí pokud možno vítězit.

Nejspíš úplně nejvíc to svěřenci trenéra Tomáše Jirků budou potřebovat v utkání středečního 48. kola, v němž Stadion před vlastním publikem přivítá jednoho z nejbližších konkurentů – tým Prostějova. Výhodou je určitě domácí prostředí, problémem fakt, že od návratu Východočechů do první ligy proti Jestřábům neuhráli ve čtyřech duelech ani bod.

Nula bodů, nula branek. Ale také nulový náskok na postupovou jedenáctou příčku

Mezi hráči, kteří se tuto bilanci pokusí změnit, bude například útočník MICHAL MACHAČ (23), který poslední zápasy odehrál ve druhém útoku po boku zkušeného Pavla Mrni a nejproduktivnějšího horala sezony Patrika Urbana.

Michale, jak se vám v těchto dnech kouká na tabulku Chance ligy?

Přiznám se, že já osobně to nějak moc nesleduji, ale v kabině se o tom mluví. Kluci se o vývoji v tabulce baví, takže už taky dobře vím, jak moc je to v naší soutěži namačkané.

Po dvou pondělních dohrávkách jste opustili postupovou desítku. Překvapily vás výsledky v Jihlavě a Kolíně?

Překvapily, nepřekvapily. V naší situaci se musíme soustředit především na vlastní hru, jakou předvádíme. Teď nás čeká duel s Prostějovem a my potřebujeme navázat na poslední domácí zápas proti Třebíči, ve kterém náš výkon stačil na tři body.

Zbývající program HC Stadion

Středa 23. února, 18.00: Vrchlabí – Prostějov. Sobota 26. února, 16.00: Ústí nad Labem – Vrchlabí. Pondělí 28. února, 18.00: Vrchlabí – Havířov. Středa 2. března, 18.00: Vrchlabí – Frýdek-Místek.

Jak říkáte, rozhodující pro účast v play off jsou pochopitelně hlavně vaše výsledky. Vše máte ve svých rukách. Opakují vám to i trenéři?

Trenéři nám to samozřejmě dokola připomínají. Však i my dobře víme, v jaké jsme situaci. Uvědomujeme si, že pro nás je teď každý bod důležitý.

Naposledy se vám bohužel uspět nepovedlo. Co chybělo k tomu, abyste si ze Sokolova přivezli lepší výsledek?

Hlavními problémy byly v tomto utkání naše koncovka a disciplína. Když nedáme v zápase gól, pak nemůžeme chtít vyhrát.

Do konce základní části odehrajete ještě čtyři zápasy, tři na domácím ledě. Spoléháte na to, že půjde o vaši velkou výhodu?

Výhoda to pro nás samozřejmě je, ale pouze na domácí prostředí se spoléhat nemůžeme. Důležité bude předvést takový výkon, který nám zajistí tři body.

Zatím poslední duel odehráli vrchlabští hokejisté na ledě Sokolova. Domácí tým vyhrál 2:0.Zdroj: Jakub Knap

Jako první do DD Elektromont arény dorazí váš tabulkový soused z Prostějova. Může právě tohle být klíčová bitva o play off?

Pro nás je v téhle fázi soutěže důležitý každý zápas. Potřebujeme vyhrát, nejlépe za tři body a je vlastně jedno, kdo zrovna přijede.

Dosavadní vzájemné duely



2020/2021

Vrchlabí - Prostějov 2:5

Prostějov - Vrchlabí 4:1



2021/2022

Vrchlabí - Prostějov 2:6

Prostějov - Vrchlabí 2:0

Víte, že Vrchlabí v Chance lize tohoto soka dosud neporazilo, ba dokonce mu nesebralo ve čtyřech duelech ani bod?

Víme o tom. Ale každá série jednou končí. My uděláme všechno pro to, aby se tak stalo právě ve středu. Pevně věřím, že nám k tomu pomohou naši fanoušci, které budeme v aréně potřebovat v co největším počtu.

V zatím posledním domácím utkání jste výsledkem 5:2 přehráli Třebíč. Mohl by výkon mužstva z tohoto souboje na výhru proti Jestřábům stačit?

Věřím, že ano. Dokonce si myslím, že pokud podáme stejný výkon, jako posledně proti Třebíčí, pak v téhle soutěži můžeme porazit úplně každého soupeře.

Před pár dny skončily olympijské hry v Pekingu. Jak byste ohodnotil účast českého nároďáku?

Upřímně, já jsem z celé olympiády viděl jen asi dvě třetiny. Výkony našich reprezentantů nemohu moc hodnotit. Ale samozřejmě jsem jim držel palce.