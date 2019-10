„Věřím, že se domluvíme. Vždycky,“ zdůraznil šestapadesátiletý kouč. Věří, že pochopení najde i u fanoušků, kteří byli proti jeho příchodu. „Já to docela chápu. Mají tu dobrého trenéra. Musíme koukat, abychom měli dobré výsledky. Proto jsem přišel,“ řekl Růžička. Ostrou premiéru si odbude v pátek, kdy Hradec, momentálně šestý celek extraligy, nastoupí ve Vítkovicích (17.30).

Máte za sebou první trénink, pouze jste ho sledoval. Jaké jsou vaše první poznatky o hradeckém týmu?

Dojmy jsou výborné. Je tu dobré mužstvo, hodně dobré.

Jedna z vašich prvních vět byla: „Pane, to je jiný tempo", co jste tím chtěl říct?

(smích) Já byl na pár trénincích v Kadani, takže to možná bylo tím, ale opravdu je to hrozný fičák. Jak už jsem říkal, je tu hodně kvalitní mančaft.

Jak probíhala jednání s Hradcem? Kdy jste si definitivně plácli?

Bylo to rychlé. Definitivní dohoda padla ve středu. Jednání byla na rovinu, takhle se mi to líbilo.

Už vám hokejový kolotoč začínal chybět?

Určitě ano. Byl jsem poměrně dlouho bez velkého hokeje, takže jsem rád, že jsem se do něho mohl vrátit.

Říkal jste, že má Hradec výborný tým. Co se vám na něm nejvíc líbí?

Je to mužstvo, které má velké ambice.

Tohle jste asi chtěl. Být zase v ambiciózním klubu…

Ano. Tým má velké ambice a myslí na ty největší úspěchy, což je velká výzva. Už teď patří mezi nejlepší celky extraligy.

Šéf klubu Miroslav Schön měl pocit, že výkonnost jde trochu dolů a je potřeba tým nakopnout. Chystáte se udělat nějaké změny?

Já si nemyslím, že by bylo něco špatně. Je teprve začátek sezony a rozhodovat se bude až v březnu. O tom je velký hokej. Dneska jsem si trénink okoukl a byl perfektně připravený.

Jak bude fungovat vaše spolupráce s Tomášem Martincem? Vy jste zvyklý pracovat sám, teď jste dva rovnocenní trenéři.

My se určitě domluvíme. Vždycky.

Už jste spolu mluvili?

Ano. Trochu jsme si stihli popovídat.

Je důležité, abyste s Tomášem Martincem měli stejný pohled na hokej?

Můžeme mít každý trochu jiný, ale důležité je, abychom se dokázali domluvit. Myslím, že je jenom dobře, když je na to víc pohledů.

Kdo bude mít rozhodující slovo, když se na něčem neshodnete?

My se určitě dohodneme. Věřím tomu.

U týmu jsou další dva asistenti (Krátoška a Svoboda). Už jste řešili, jestli budete pokračovat v tomto složení?

To se všechno uvidí. Zatím to neřeším. Zítra (v pátek) máme utkání.

Nebojíte se přijetí fanoušků? Ti dali najevo, že vás moc nechtějí.

Já to docela chápu. Mají tu dobrého trenéra a samozřejmě je to logické, pokud to tak cítí. Musíme koukat, abychom měli dobré výsledky. Proto jsem přišel.

Ale jste v situaci, že pokud se teď prohrají dva, tři zápasy, fanoušci vám to dají pocítit. Jste připravený na ten tlak?

Když se vyhrává, tak jsou fanoušci perfektní, horší je to, když se prohrává. Všude je to stejné, navíc já byl pod tlakem vždycky. Je to věc, která je nepříjemná, ale je to moje práce. A já tu nejsem, abych rozvracel tým, moje ambice je trénovat. Po delší době mě oslovil nějaký tým a já mám chuť do práce. Takhle jsem se rozhodl a doufám, že to byla dobrá volba.

Hradec jste znal z role soupeře. Vždy se prezentoval aktivním hokejem a hrál celkem na riziko, což vy úplně nevyznáváte. Co říkáte na tento styl hry?

Je pravda, že Hradec produkuje hru hodně na riziko. Já jsem zastáncem trošku něčeho jiného, ale uvidíme, jak to bude. Nemá cenu se hned ukvapovat a něco víc k tomu říkat. Tohle mužstvo je hodně kvalitní.

Moc času na poznávání týmu nemáte…

Teď je pár zápasů, ale pak bude reprezentační přestávka, kdy bude skoro dva týdny volno, takže myslím, že v té době se to nějak dá dohromady a poznám všechny hráče. Je dobré, že spoustu jich tady znám.

Vy jste byl poprvé takhle dlouho bez trénování na vrcholné úrovni. Jaký to byl pocit?

Sice jsem to nikdy nezažil, ale v Chomutově jsme se takhle dohodli, krok k odchodu jsem udělal já. Kdybych neřekl, že tam chci skončit, tak bych pokračoval dál a řešilo by se to. Já už jsem nechtěl, protože mi bylo oznámeno, že mužstvo nemá ambice postoupit zpět do extraligy. Já chci hrát na nejvyšších místech, nebo se alespoň snažit postoupit zpět, což tam nebylo. To mě opravdu nelákalo.

Pomohla vám v něčem takhle dlouhá pauza?

Mohl jsem se věnovat rodině. Hodně jsem sledoval hokej, viděl jsem spoustu zápasů.

Nebyl jste překvapen, že trvalo poměrně dlouho, než vám některý klub předložil jasnou nabídku?

Dlouho? Když řeknete v květnu, že jste volný, tak všechny kluby už trenéra mají a bylo by to nefér, aby kvůli mně někdo měnil trenéra, se kterým si domluvil sezonu. S tím jsem já počítal, že budu muset čekat.

Přitom to v létě vypadalo, že půjdete do Slovanu Bratislava. Jenže po jeho odstoupení z KHL bylo všechno jinak…

Takový je hokej, prostě to nevyšlo. Tak jsem čekal dál.

Také se mluvilo o vašem angažmá u reprezentace Slovenska. Jak bylo blízko?

Nevím, jak bylo blízko, ale pro mě bylo daleko, protože nedopadlo.

V říjnu vás chtěly Pardubice, nakonec jste o dvacet kilometrů vedle v Hradci. Co rozhodlo?

Co se týká Pardubic, tak bylo hodně v médiích, že bych tam měl nastoupit, ale zase tak blízko moje angažování nebylo. Měl jsem dva telefonáty, nebylo to horké.

Spolu s Hradcem o vás usiloval ještě Litvínov, klub, v němž jste vyrůstal. Proč jste dal přednost Mountfieldu?

V případě Litvínova je to složité… Nechci se k tomu vyjadřovat. Pro mě hrálo velkou roli, že mě jako první oslovil Hradec, aniž by měl velké problémy a prohrával. Toho si hodně vážím.

V pátek hrajete ve Vítkovicích. Budete také pozorovatelem, vydržíte být na střídačce v klidu?

Uvidíme. Dvě minuty v klidu? Možná půl minuty. (úsměv)

Navrhl jste nějaké změny v sestavě pro páteční zápas?

Zatím se rozkoukávám, je opravdu brzy.