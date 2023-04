/ROZHOVOR/ Dva zápasy, dva nekonečné maratony. Do toho prvního, který ještě rekordní nebyl, ale i tak se hrál 99. minut, kapitán hradeckého Mountfieldu RADEK SMOLEŇÁK nezasáhl, když ho sledoval pouze z tribuny. Do následujícího, jenž se zapsal do historie, ale už naskočil. Výsledek byl však stejný, Východočeši nevyužili třetí mečbol, když je ve 139. minutě spražil kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš.

Radek Smoleňák. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Hradec v sérii vedl 3:0, jenže Ridera ukázala obrovské srdíčko a tři mečboly odvrátila. Teď na oba soupeře čeká rozhodující sedmý duel, ten se bude hrát v sobotu od 15.30 v Ostravě. Pokud Lvi neuspějí zapíší se nelichotivě do historických tabulek. Jako první tým by v extraligovém play off ztratili vedení o tři zápasy. „Zasáhla nás naše bolest. Opticky jsme měli převahu, ale kolem branky něco chybělo,“ mrzelo Smoleňáka.

Byl to hlavní důvod, proč to nevyšlo?

Rozhodně. Kolem branky jsme nehráli dobře, proto jsme tenhle šestý zápas prohráli.

Martinec po kruté prohře: Bylo to o hledání cesty, jak dát Stezkovi gól

Přitom i v prodloužení jste měli dost šancí na to duel ukončit a tím si zajistit vstupenku do finále.

Pořád jsme hráli do plných, čekalo se, kdo udělá chybu. Přišlo jich dost a i když jsme měli více sil a občas někdo něco vymyslel, oni to nakonec dokázali vystihnout a využít.

Nakonec ta chyba „zbyla“ na Filipa Pavlíka…

My jsme měli několik přesilovek, šancí, kdy jsme zápas mohli rozhodnout. Káca tu odvádí spoustu let dobrou práci a byli bychom idioti, kdybychom mu něco vyčítali.

Radek Smoleňák (v bílém).Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Teď vás čeká rozhodující zápas v Ostravě, jak se na něj po tomhle připravit?

Je před námi poslední bitva a každý z nás tady je dost chytrý na to, aby věděl, že buď celou sezonu posuneme někam, kde jsme v Hradci nikdy nebyli, nebo bude po všem. Tady není co vymýšlet.

Sedmých zápasů člověk v kariéře tolik neodehraje, jakou máte zkušenost vy?

Já jich pár odehrál a všechny si pamatuji.

Na marodce je několik velice zkušených borců, jaké to bude pro mladé kluky?

Bude to pro ně jeden z největších zápasů v kariéře. Máme hodně těch, kteří ho ještě nikdy nehráli. Půjde o novou zkušenost, ale věřím, že i o příjemný zážitek.

Náskok se rozplynul! Lakatoš v čase 138:51 rozhodl nejdelší zápas historie

Co od duelu o vše očekáváte?

Pojedeme tam odhodlaní a snad jim ten jejich mejdan zkazíme.