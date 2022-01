II. liga, skupina Sever

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – HC Letci Letňany 4:3sn

Volného termínu, poté co jim byly odloženy duely aktuálního kola, využila mužstva Dvora Králové nad Labem a Letňan k sehrání vzájemného utkání a kdo v sobotu zavítal na zimák Rodosu, určitě nelitoval. Podával se hokej velmi dobré úrovně.

Pozdrav z karantény: „Dobrá nálada nás neopouští,“ hlásí vrchlabská opora Urban

Dvoráci oslavují vstřelený gólZdroj: Miloslav KnapHosté do zápasu vlétli ve velkém stylu a herní převahu přetavili ve vedoucí gól už po čtyřech odehraných minutách, kdy se prosadil extrutnovský Kastner. Dvoráci vyrovnali hru až po deseti minutách a rázem sami převzali iniciativu. Vyrovnání zařídil individuálním průnikem ve formě hrající bek Franc, 22 sekund před odchodem do kabin nachytal gólmana Kopřivu ranou do šibenice Vácha – 2:1.

Nejslabší chvilku si domácí vybrali na startu prostřední části hry. Letci brzy využili přesilovku při vyloučení Bláhy, záhy skóre dokonale otočil Smola – 2:3.

Hosté poté soupeři svými fauly nabídli pět přesilovek v řadě, Rodos však přes několik gólových šancí nedokázal využít ani jednu. Až v čase 54:26 vyslyšel publikum kanonýr Valášek a nasměroval vyrovnanou bitvu do prodloužení.

V něm rozhodnutí nepadlo a v samostatných nájezdech byli o dost šikovnější domácí, když puk za záda Kopřivy dostali postupně Havlas, Bláha a Kučera.

Fakta – branky a asistence: 12. Franc (Dušek), 20. Vácha (Vašíček, Bláha), 55. Valášek (Půhoný, Petira), rozhodující nájezd Bláha – 4. Kastner (Pejchal, Vacín), 22. Hlaváč (Řepík), 23. Smola (Kastner). Rozhodčí: Reich – Řezníček, Štěrba. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 320. Třetiny: 2:1, 0:2, 1:0 – 0:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Kozák) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, Petira, M. Tondr, Voňka – Vácha, Bláha, Jan Dvořák – J. Ježek, Havlas, Dušek – Půhoný, L. Kučera, Valášek.

Mostečtí Lvi – BK Nová Paka 7:2

Třetí porážku ze čtyř posledních utkání si z ledu Mosteckých Lvů přivezli hokejisté Nové Paky. Na severu Čech svěřence kouče Půlpána přivítal nažhavený soupeř, který si v úvodu zápasu vynutil velkou převahu. Tu domácí ve vedoucí gól z hole Smolky přetavili už po 56 odehraných vteřinách a na konci třetí minuty Písařík zvyšoval dokonce na 2:0.

Bruslaři se do hry dostávali pomalu, přesto dokázali ještě před koncem první třetiny snížit. Prosadil se obránce Leder a do šaten se šlo za stavu 2:1.

Prostřední perioda mnoho zajímavých momentů nenabídla. Střelecký zápis se měnil pouze jednou, když ve 39. minutě uklidnil domácí řady Nedrda.

Omluvenku Spartaku odskákala Jaroměř. Kohouty od bodové ztráty uchránil Schejbal

Na startu závěrečné části rychle udeřil mostecký Stříbrný a zaslouženou výhru domácí vyšperkovali ještě třemi góly. 55 vteřin před koncem už jen mírnil vysokou porážku Rozanov.

Fakta – branky a asistence: 1. Smolka (Mical, Šesták), 3. Písařík (Kýhos), 39. Nedrda (Šimeček, Stříbrný), 43. Stříbrný (Řehoř), 54. Řehoř (Smolka), 55. Nedrda (Šimeček, Stříbrný), 59. Böhm (Stříbrný, Písařík) – 16. Leder (Najman), 60. Rozanov (Popov). Rozhodčí: Battěk – Gabriel, Dědek. Vyloučení: 10:9. Diváci: 241. Třetiny: 2:1, 1:0, 4:1.

BK Nová Paka: Krinwald (Ševců) – Jonáš, Eklund, Suvorov, Najman, Komarov, Leder – Kerekanič, Jaroslav Dvořák, Krsek – Malík, Parshakov, Popov – Poppel, Rozanov, Foerster.

Další sobotní výsledek: Mostečtí Lvi – Nová Paka 7:2.

Příští program – úterý 15.00: Bílina – Mostečtí Lvi (dohrávka 32. kola). Středa 18.00: Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem, Hronov – Jablonec nad Nisou, Letňany – Bílina, Mostečtí Lvi – Děčín (vše 34. kolo).

Tabulka skupiny SeverZdroj: denik.cz