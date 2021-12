II. liga, skupina Sever

Letňany – Dvůr Králové nad Labem 1:2sn

Ve šlágru se potkaly dva nejlepší celky v soutěži a Východočeši chtěli na kraji hlavního města republiky vyrovnat bilanci vzájemných soubojů s Letci. Od úvodních minut se hrál výborný hokej plný zajímavých momentů, úvodní perioda ale změnu ve skóre nepřinesla.

Také prostřední část dokazovala sílu obou soupeřů a v jejím závěru si několik velmi dobrých příležitostí vytvořili domácí. I s pomocí série přesilových her soupeři zatlačili, v žádné ze šancí si však nedokázali poradit se skvěle chytajícím gólmanem Brázdilem.

Letošní bilance TOP rivalů



Dvůr Králové - Letňany 0:2

Letňany - Dvůr Králové 9:2

Dvůr Králové - Letňany 1:0

Letňany - Dvůr Králové 1:2sn

Úvodní změna stavu se udála v polovině 53. minuty, kdy spolupráci druhé útočné formace Rodosu proměnil v gól kanonýr Valášek – 0:1.

O tříbodovou výhru hosty připravila v čase 57:50 vyrovnávací branka z hole Půlpána, vítězná radost v táboře Dvoráků přesto zavládla. Způsobily ji trefy Půhoného a Duška v samostatných nájezdech. Brázdil inkasoval pouze jednou a především jeho zásluhou se Východočeši dočkali nejen dvoubodového zisku, ale také návratu do čela tabulky.

Fakta – branky a asistence: 58. A. Půlpán (Kellerstein, Kropáček) – 53. Valášek (Havlas, Ježek), rozhodující nájezd Dušek. Rozhodčí: Glanc – Hradil, Maňák. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 224. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Vašíček, Muška, Vácha, Franc, Petira, M. Tondr – M. Procházka, Moučka, Jan Dvořák – Valášek, Havlas, J. Ježek – Půhoný, Bláha, Dušek – Hašlar, Poppel.

Děčín – Nová Paka 2:5

Na ledě Děčína se potkali dva soupeři, kteří po nepříliš vydařeném vstupu do sezony v posledních kolech svými výsledky dávají konkurentům jasně najevo, že by se ve druhé polovině základní části rádi poprali o účast v play off.

Z utkání Nová Paka - DěčínZdroj: Petr ČepekSeveročeši bodovali v šesti duelech v řadě, poslední čtyři dokonce vyhráli a za favorita je leckdo považoval i pro bitvu 22. kola. Jenže Bruslařům se do sestavy vrátili marodi, tým se semknul a v hale Medvědů předvedl velmi poctivý a kvalitní výkon.

V polovině první třetiny si oba soupeři vyzkoušeli dvouminutovou přesilovku, skóre se ale poprvé měnilo v rovnovážném počtu hráčů na ledě. V 17. minutě podnikli hosté rychlý výpad do útočného pásma a na konci akce byl zakončující Malík – 0:1.

Ač se šance střídaly na obou stranách a na další branky se čekalo až do závěru prostřední části. Nejprve Parshakoval zvýšil na 0:2, v čase 39:03 domácí v dvojnásobné přesilovce poprvé překonali skvělého Vacka v brance Nové Paky.

Využitá přesilovka na straně druhé znamenala ve 45. minutě trefu Suvorova, rychlá odpověď z hole Kostourka však do děčínské arény vrátila dramatickou zápletku. Tu vyřešila až power-play Severočechů, při níž hosté dvěma góly do prázdné branky pojistili své cenné vítězství.

Fakta – branky a asistence: 40. Zajan (Faigl, Zíka), 49. Kostourek (Chrpa, Žižka) – 17. Malík (Hnik, Dvořák), 36. Paršakov (Krsek, Nezbeda), 45. Suvorov (Paršakov, Nezbeda), 60. Suvorov (Komarov, Krsek), 60. Paršakov (Jachanov, Suvorov). Rozhodčí: Valda – Toman, Sýkora. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:1. Diváci: 289. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:3.

BK Nová Paka: Vacek (Krinwald) – Komarov, Suvorov, Jachanov, Leder, Filip, Kotyza – Malík, Hnik, Jaroslav Dvořák – Krsek, Nezbeda, Paršakov – Kerekanič, Rozanov, Foerster – Netušil, Dlask, Popov – Puškov.

Hronov – Mostečtí Lvi 2:4

Svěřenci kouče Táborského dostali v sobotu jedinečnou příležitost k návratu na třetí příčku v soutěži. Zajistili by si ji výhrou nad soupeřem z Mostu a prvním krokem k úspěšnému výsledku byla trefa kapitána Exnera, jenž poslal Wikov do vedení na začátku 17. minuty.

Komplikace domácímu celku přinesla prostřední část zápasu. Hned na jejím začátku museli hrát Východočeši dvakrát v oslabení a druhou přesilovku už soupeř dokázal využít. Hosty vyrovnání nakoplo a ve 38. minutě už Lvi dvoubrankovým náskokem vedli.

Následně však šli Mostečtí do dvojnásobného oslabení a pouhé čtyři vteřiny před koncem periody vrátil Hronov do hry Romanov – 2:3.

Bohužel stíhací jízdu domácí ve třetí dvacetiminutovce k bodovému zisku nedotáhli. Ač měli k dispozici tři přesilové hry, skórovat se jim nepodařilo, naopak v čase 58:48 upravil na konečných 2:4 hostující Šesták.

Fakta – branky a asistence: 17. Exner (Šlaicher), 40. Romanov (Kozák) – 29. Smolka (Procházka, Písařík), 32. Písařík (Havlůj), 38. Stříbrný (Böhm), 59. Šesták (Nedrda). Rozhodčí: Battěk – Dědek, Hofman. Vyloučení: 6:8, navíc Šimeček (MOS) 5 minut + OK. Využití: 2:1. Diváci: 207. řetiny: 1:0, 1:3, 0:1.

HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – T. Kynčl, D. Sýkora, Romanov, Heligr, Exner, J. Kynčl – F. Moník, Tyurin, L. Kučera – Kozák, Tyurin, L. Kučera – Nazarov, Bucek, Šlaicher – Lavrenov, A. Jirků, Matouš – Teuber, Duchan.

Další výsledek 22. kola: Jablonec nad Nisou – Bílina 10:0.

Program 23. kola – středa 18.00: Dvůr Králové nad Labem – Hronov, Nová Paka – Jablonec nad Nisou, Mostečtí Lvi – Letňany, Bílina – Děčín.

