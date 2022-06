"Souhlasím s tím, že jména na papíře nikdy nic nevyhrála. Myslím si ale, že nemusíme být nervózní. Pokud budeme hrát na úrovni svého potenciálu, tak sezona dopadne hodně dobře," říká pro Deník jednatřicetiletý útočník Lukáš Radil.

Pardubická ikona se vrací domů. Zaregistroval jste nějaké ohlasy na comeback, třeba na sociálních sítích?

Nevím, jestli ikona není silné slovo. Komentáře na sociálních sítích nečtu, takže úplně nevím, jak se k mému příchodu lidé vyjadřovali. Pokud byly pozitivní, tak jim samozřejmě děkuji. A když negativní, tak se nedá nic dělat (rozesměje se).

V jednatřiceti jste podepsal kontrakt na dlouhé čtyři roky. Znamená to, že v Pardubicích hodláte zakončit profesionální kariéru?

Asi už to tak vypadá. Byl bych strašně rád, kdybych tady ideálně odehrál ty čtyři roky. Ale uvidíme, jak se to vyvine. Je to dlouhá doba.

Proč jste se rozhodl pro usazení na rodné hroudě? Už nechcete cestovat, máte v plánu ukotvit rodinu na jednom místě?

Bylo by to krásné. Nějaký věk už na to mám. Rozhodl jsem se tímto způsobem. Vzhledem k situaci, která se odehrává ve světě, považuji návrat domů za nejlepší možné řešení.

Slovo nahlas moc nevoní

V České republice jste nehrál za jiný extraligový klub než Pardubice. Připadalo by to v úvahu, nebo prostě nemůžete hrát jinde, protože vaše srdce je perníkové?

(pousměje se) Vždycky to záleží na domluvě dvou stran. Teď jsme se s Dynamem domluvili, což je pecka. Jsem šťastný, protože Pardubice mám strašně rád. Nedovedu si představit hrát v české extralize za jiný tým.

Naštěstí pro vás jste žádné dilema řešit nemusel. Jak vás potěšil zájem Pardubic?

Obrovsky. S pardubickým vedením jsem byl v kontaktu už delší dobu. Registroval jsem zájem klubu. Jsem rád, že jsme můj příchod dotáhli do zdárného konce.

Přitom jste měl ještě platnou smlouvu na rok v Rize. Jak jste se z ní vykroutil?

Vykrucovat jsem se nemusel. Riga se postavila k válce na Ukrajině stylem, že odmítá veškeré kroky, které Rusko podniká. A to tak, že se Dinamo vystoupilo z KHL. Tím pro mě kontrakt zhasl.

Jak vnímali lidé v klubu napadení Ukrajiny?

Upřímně řečeno nevím, protože jsem z Rigy odlétal už 12. února. Tím, že jsme se nedostali do play off. Klub se prakticky ihned po agresi na Ukrajinu odhlásil ze soutěže a nepřihlásil se ani do dalšího ročníku. Tím to odsoudili.

Byl jste v tu chvíli rád, že už nepůsobíte ve Spartaku Moskva, kde asi mají blízko k ruskému prezidentovi?

Rozebírali jsme to s manželkou a říkali jsme, že bylo obrovské štěstí ze Spartaku odejít. Přitom já sám jsem měl zájem na tom ještě rok tam hrát. Změnilo se ale vedení a jeho noví členové už mě nechtěli. Teď ale za to mohu být jen rád, protože soudě podle příběhů kluků, co tam zůstali, nebyla situace vůbec příjemná.

Dokážete držet, jak se říká, hubu a krok, či máte tendenci vyjadřovat své názory?

Musím se přiznat, že v Rusku jsem se mlčet docela naučil (směje se). Slovo nahlas tam moc nevoní. Pokud bych tam působil i v době této situace na Ukrajině, rozhodně si neumím představit tam dál hrát. Na druhou stranu chápu kluky, kteří museli v Rusku sezonu dohrát. Když vám totiž vyhrožují zákazem hokeje na dva roky, tak je těžké vyvázat se ze smlouvy.

Lákání na Dream Team

Kolik nabídek jste dostal, když se rozkřikla zpráva o hromadném úprku z KHL?

Od začátku jsem se bavil s Pardubicemi a nebyl žádný důvod jednat s jinými kluby.

Sledoval jste výsledky Dynama v době vašich zahraničních angažmá?

Pochopitelně. Pardubice sleduji od té doby, co jsem odešel ven. To zkrátka nejde nesledovat tým, kde jste vyrůstal a poprvé nakoukl do velkého hokeje. Hodně jsem to prožíval.

Netáhlo vás to jim pomoct, když tři roky balancovaly na hraně historického sestupu?

Táhlo, netáhlo, neměl jsem v té době možnosti se vrátit. Každopádně to bylo hodně nepříjemné. Řeknu to takhle: hrát play off je strašně super, přestože je na vás vyvíjen nějaký tlak. Ale jakmile hrajete o udržení v klubu, který nikdy nesestoupil, tak je to podle mě extrémně náročné na psychiku. Obdivoval jsem všechny kluky, že extraligu pokaždé udrželi. Jasně pomohlo jim i štěstí.

V letošní sezoně nic takového nehrozí. Naopak pardubický klub čeká oslava stého výročí existence. Vy budete přímým aktérem slavnostního aktu. Je to takový bonbonek v kariéře sportovce?

Každopádně. Byl jsem přítomen už na oslavách devadesátin. Je to úžasná událost. Jestli to tak můžu říct, tak vždycky je skvělé být součástí nějaké historie. A když se to týká pardubického hokeje, který je doménou ve městě i v kraji a řekl bych i ve východních Čechách, je to dvojnásobná pocta.

Zdá se, že stovku má majitel v plánu oslavit i na ledě. Tým natřískal dalšími nadstandardními hráči. Co jste tomu říkal, když jste viděl posily černé na bílém?

Dušan Salfický (sportovní ředitel) mi nastínil situaci, když jsme spolu jednali o mém návratu do Pardubic. Možná mě na to trochu lákal. Musím se přiznat, že jsem tomu zpočátku nechtěl věřit. Říkal jsem si, že to snad ani nemůže být možné. Když všechny rozpracované posily dotáhlo vedení do konce, nepřecházel mě úžas (mrkne). Vždyť tyhle kluky řadím mezi nejlepší hokejisty, které u nás v republice máme.

Dream Team sám titul ani jinou medaili nezaručí. Co je potřeba položit na oltář?

Souhlasím s tím, že jména na papíře nikdy nic nevyhrála. Myslím si ale, že nemusíme být nervózní. Pokud budeme hrát na úrovni svého potenciálu, tak sezona dopadne hodně dobře.

Někdo ale nemusí podřadnější roli přijmout. Vy jste na to případně připraven?

V kariéře už jsem musel několikrát přijmou roli, která mi úplně neseděla. Jestliže se máme bavit o úspěchu, tak vždy se musí, přesněji řečeno měl, každý jednotlivec podřídit týmu a systému. V kolektivním sportu člověk sám nic nevyhraje.

Radil se někdo s Lukášem Radilem, ať už reprezentace, KHL či NHL, zda do Pardubic jít a vyzvídali něco o Dynamu budoucí spoluhráči?

Z těchto šesti nových kluků nikdo. Nicméně kdysi se mě kluci z venku ptali, jak to v Pardubicích vypadá. Vy jediný se vracíte domů, ostatní hráči jsou z české či slovenské ciziny.

Je v tom nějaký rozdíl. Mám na mysli lokální patriotismus?

V Evropě a zejména v České republice funguje stoprocentně odkud člověk pochází. Je znát, když člověk hraje za vlastní klub, nebo ve kterým vyrůstal. Alespoň na mě to tak působí, já to tak cítím. Není to jako v Americe, kde je člověk draftovaný. V podstatě nemá šanci zahrát si v klubu, kde vyrůstal. Tam to nemají vůbec propojené.

Lekce jménem NHL

Neslušela by Lukáši Radilovi kapitánská páska? Máte vůdčí povahu?

Těžko říct. Nikdy jsem kapitánskou pásku neměl.

Tak jinak. Troufl byste si dělat Pardubicím kapitána?

Nevím. Respektive to nedokážu v tuto chvíli říct. Mám za to, že jsou tady nějakým způsobem role rozložené. Nikomu bych nechtěl lézt do zelí. Chci se hlavně soustředit sám na sebe a výkony podpořit tým, aby dosáhl nějakého úspěchu.

Ptám se také proto, že působíte spíše klidným dojmem. Umíte se vytočit, ať už na ledě či v soukromí?

Možná se to nezdá, ale umím (směje se).

Přišel jste do jiných Pardubic než jste odcházel. Vládne jim pevnou rukou jeden člověk, moc nepřipouští diskuzi. Je to za vás správně?

Pamatuji si dobu, kdy tady šéfoval Zbyněk Kusý. Ten také vládl pevnou rukou a Pardubice získávaly úspěchy. V tomto duchu si to nějak připodobňuji k současné situaci. Samozřejmě všechno se ukáže během roku. Teď se mi to těžko odhaduje.

Otevřel jste dveře do NHL. Co vám sezony za mořem daly?

Strašně moc. Pro mě to bylo specifické, že jsem odešel za moře až v osmadvaceti. Zkušenost z NHL považuji za největší, které se mi mohlo v kariéře dostat. Nebojím se ji nazvat hokejovou lekcí. Od té doby se z ní snažím čerpat. Co se týče přípravy, psychické odolnosti. Největší devízu spatřuji v tom, že jsem měl možnost pozorovat nejlepší hráče naživo. A mohl jsem si proti nim zahrát. Je opravdu něco jiného vidět je jen v televizi. Co ti kluci dokážou, je mnohdy až neuvěřitelné.

Třeba také reálný pohled na to, že se v NHL nemusí prosadit jeden z nejlepších střelců Kontinentální ligy? Proč se vám to nepodařilo?

Byť to tak na první pohled nevypadá, tak v NHL se hraje jiný hokej. Zásadní roli v tom sehrává užší kluziště. A hlavně, když tam člověk přijde a může mít v Evropě sebelepší výsledky, tak tam začínáte od nuly. Nikdy vám nic nedají zadarmo. To není jako v Evropě, kdy všichni mají rádi cizince. Za mořem je tomu spíše naopak. Představujete pro ně naplaveninu, která si musí místo v jejích týmech opravdu zasloužit. Proto oceňuji všechny hráče z Evropy, kteří se dokázali v NHL prosadit. Pro ně je to mnohem těžší než pro kluky z Ameriky či Kanady.

Vystudoval jste inženýrský titul při profesionálním sportu. Co to vyžadovalo?

(usmívá se) Stanovit si cíl a nikdy to nevzdat.

Vzal jste si něco ze sportu do studií a naopak ze školy do hokeje? Co mají obě sféry společného?

Ty jo. To je docela hluboká otázka. Jako první mě napadne asi ctižádost. Potom soustředění. Dosažení cíle v každé oblasti má nějaký společný jmenovatel. Sebekázeň, dodržování pravidel. A hlavně být na sebe tvrdý.

Šlo je oddělit, nebo jste při hokeji myslel na vysokou školu a naopak?

Stopro jsem to odděloval. Ale objevily se chvíle, kdy jsem to trochu promíchal. Vzpomínám, že když jsem se učil na státnice, tak jsem si při běhání o letní přípravě promítal otázky, které bych nechtěl dostat.

Můžete být v klidu. Vysokoškolským i hokejovým titulem jste si zajistil budoucnost. Kam vás to táhne více?

Čtyři roky ještě k hokeji a potom se uvidí. Život se strašně rychle mění. Kór ve sportu. Nechci něco dlouhodobě plánovat, protože se to pak nevyplatí. Nejdůležitější je, aby to člověka bavilo. Za chvíli začne nová sezona a na tu se budu soustředit nejvíc.

Máte vystudovanou ekonomii. Láká vás tento obor?

Ano. V současné době už něco s manželkou máme. Kdybych po skončení hokejové kariéry pokračoval tímto směrem, tak by mi to vůbec nevadilo.

Přivítejte se s Lukášem Radilem

Datum a narození: 5.srpna 1990, v Čáslavi. Výška: 190 cm. Váha: 89 kg. Pozice: pravé křídlo. Číslo dresu: 69. Současný klub: HC Dynamo Pardubice. Předchozí kariéra: HC Moeller Pardubice, HC Chrudim, HC Eaton Pardubice, HC Vrchlabí, Královští lvi Hradec Králové, HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, HK Spartak Moskva (Rusko), San Jose Sharks (NHL – USA), San Jose Barracuda (AHL – USA), Spartak Moskva, Dinamo Riga (Lotyšsko). Úspěchy: dva mistrovské tituly v české extralize s Pardubicemi v sezonách 2009/2010 a 2011/2012. Reprezentace: 4. místo na OH 2018 v Pchjongčchangu, 2 x 7. místo na MS 2017 Francie/Německo a 2021 v Rize.