Když přebíral novopacký tým, vytyčil si jasný cíl - postup do druhé ligy. Nikdo tomu na začátku sezony nevěřil, ale zkušený trenér Aleš Půlpán sestavil nadprůměrný tým a v sezoně mu vyšlo vše do puntíků.

Nejprve výhra v poháru, poté titul v Krajské lize, završený postupem do vysněné třetí nejvyšší soutěže v baráži přes Louny. „Myslím, že jsem sestavili opravdu dobrý tým, hodně důležité bylo, že kluci šli od začátku za mnou. Díky tomu nám všechno vyšlo,“ říká spokojený trenér se zkušenostmi právě z druhé ligy.

Když jsme se spolu bavili naposledy, říkal jste, že vaším cílem je postup do druhé ligy, což se vám podařilo. Jaký je to pocit?

Já jsem to avizoval už na začátku sezony. Nikdo mi moc nevěřil. Všichni si mysleli, že jsem blázen, ale já jsem tomu neustále věřil. Tým jsem si k tomu postavil, kluci do toho šli a dopadlo to skvěle.

Využil jste své zkušenosti z druhé ligy?

Samozřejmě, zkušenosti z druhé ligy vám pomohou. Když jsem v ní začínal, tak jsem tam byl trošku hozený do vody, ale když se člověk vzdělává, tak se postupně zlepšuje. Ale v samotné druhé lize to byla velká škola.

Jak složitá byla baráž, kdy jste první duel prohráli a doma jste museli Louny zdolat minimálně o dvě branky?

My jsme nevěděli, co od toho čekat, protože Louny hrály poslední zápas měsíc před baráží. Určitě to byl kvalitní mančaft, byl věkově starší. V zápase u nich nám bohužel nevycházela koncovka, ale byli jsme lepším týmem, takže, takže jsme věřili, že to doma zlomíme.

Jak to vypadá s postupemdo druhé ligy? Přece jen finančně je o dost nákladnější.

Počítáme, že ji hrát budeme. Doufám, že se nám podaří sehnat partnery, protože finančně je to opravdu velký skok. Proto jsme šli do baráže s pokorou, nikde jsme nerozhlašovali, že druhou ligu hrát budeme. Čekali jsme jestli se nám podaří vyhrát, což vyšlo a teď musíme pracovat na tom, abychom soutěž mohli hrát.

Takže vše je v jednání?

Ano. Po krátkém odpočinku se do toho musíme pustit znovu a s vervou. Musíme oslovovat partnery a lidi, kteří by nám s tím chtěli pomoci.

Ale jít do toho chcete na sto procent?

Za mě určitě. Nevím, co by se dělo, kdybychom peníze nesehnali, protože rozhodně nechceme být v druhé lize za nějaké otloukánky. Musíme tým trochu přebudovat a doplnit. Bude to těžší, protože pár hráčů už dokonce řeklo, že na druhou ligu nemají, nebo by to nestíhalis prací. Snad se to povede.

Jak jste úspěch v letošní sezoně oslavili?

Musím říct, že jsme to oslavili ve velkém stylu, víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale bylo to důstojné završení (smích). Jinak bych chtěl poděkovat mému asistentovi Luboši Peterovi, panu Šmikovi, který do toho s námi šel, a vedoucímu týmu panu Hronkovi. Bez nich by to rozhodně nešlo.