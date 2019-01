Nová Paka /ROZHOVOR/ - Před novou hokejovou sezonou byl Aleš Půlpán odvolán se svým asistentem Lubošem Peterou z druholigového Trutnova. Na stole měl hned tři nabídky, ale s přehledem zvítězila ta z Nové Paky, kde už dříve působil.

A Půlpán se dal rychle do práce. Do Paky přivedl nadprůměrné hráče, což bylo v základní části vidět. Tým sice skončil díky horšímu vzájemnému zápasu za Jaroměří, ale statistikám vládl. Dal nejvíc branek ze všech týmů krajské ligy, ale co ho zdobilo především, byla obranná fáze. Tým v osmnácti duelech dostal pouze čtyřicet branek a pomýšlí na titul a možná i na postup.

„Mám rád, když všichni hráči hrají do obrany, proto dobře bráníme a v útoku mám rozhodně kvalitní hráče, kteří určitě převyšují krajskou ligu,“ říká po základní části hlavní trenér Nové Paky Aleš Půlpán.

Pojďme hezky popořadě. Jak probíhal přesun do Nové Paky?

Koncem srpna jsme byli odvoláni od druholigového Trutnova. Nová Paka s dvěma dalšími týmy se ozvaly hned, že by měly zájem. Ale s panem Šmikou jsme měli stejnou představu, navíc jsem to tu znal z dřívějška, což bylo důležité.

Nová Paka loni hrála na opačném konci tabulky než letos, co jste museli změnit?

Když jsme k tomu přišli, tak tu nebyl gólman a ani moc hráčů. Řešilo se, jestli se soutěž vůbec přihlásí, takže přišel kolotoč obvolávání a jelikož hodně kluků znám, tak šli za mnou. Udělali jsme výbornou partu a máme nadstandardní hráče. Z mého pohledu je ten tým hodně silný, ale všechno si to sedá a my to musíme pro nejdůležitější část sezony skloubit.

Co je jeho největší předností?

Já vždycky chtěl hrát hodně do obrany a je vidět, že se nám to daří. Navíc v útoku máme výborné hráče, kteří by mohli v klidu hrát druhou ligu.

Teď vás čeká novinka letošní sezony nadstavbová část, co na ní říkáte?

Přijde mi to nesmyslné, abychom teď hráli deset zápasů o umístěni. Já bych to uzavřel až před play off, takhle to pro nás pokračuje dál, musíme vyhrávat.

Podle vašich slov máte asi nejvyšší ambice.

Cíl je jasný - chceme vyhrát krajskou ligu, což už jsem říkal i před sezonou. A já osobně se netajím tím, že bychom chtěli postup do druhé ligy.

Vedení má stejný názor? Přece jen je mezi soutěžemi velký skok.

To už není tolik otázka na mě, ale na lidi, kteří se starají o finance. Určitě to není žádná legrace, protože skok tam opravdu je, ale myslím si, že při troše dobré vůle, shánění peněz a partnerů by se v Pace druhá liga dala hrát. Dokonce si troufnu tvrdit, že by si to zasloužila. Je i strategicky na dobrém místě, kdy by dost zápasů bylo v okolí.

Podmínky tedy pro druhou ligu jsou?

Určitě. Zázemí je na skvělé úrovni. O všechny hráče je tu skvěle postaráno. Kabiny a všechno to je na hrozně vysoké úrovni. Proto doufám, že se nám povede vyhrát a i postoupit.

Krajská liga Královéhradecka:

Tabulka po základní části:

1. Jaroměř 18 11 2 3 2 110:60 40

2. Nová Paka 18 11 3 1 3 112:40 40

3. Náchod 18 11 1 2 4 82:59 37

4. Trutnov B 18 10 1 1 6 101:85 33

5. Hronov 18 9 2 0 7 88:85 31

6. Nový Bydžov 18 9 0 3 6 107:89 30

7. Třebechovice 18 8 1 0 9 79:62 26

8. Nové Město 18 4 3 1 10 55:90 19

9. Opočno 18 2 1 3 12 60:110 11

10. Semechnice 18 0 1 1 16 54:168 3

Doma:

1. Trutnov B 9 7 0 0 1 1 57:33 22

2. Jaroměř 9 6 1 0 1 1 59:30 21

3. Nová Paka 9 5 1 0 1 2 59:20 18

4. Hronov 9 5 1 0 0 3 54:40 17

5. Nový Bydžov 9 5 0 0 1 3 48:43 16

6. Třebechovice 9 5 0 0 0 4 46:24 15

7. Náchod 9 4 1 0 1 3 40:39 15

8. Nové Město 9 2 1 0 1 5 27:53 9

9. Opočno 9 2 0 0 2 5 33:49 8

10. Semechnice 9 0 1 0 1 7 24:70 3

Venku:

1. Nová Paka 9 6 2 0 0 1 53:20 22

2. Náchod 9 7 0 0 1 1 42:20 22

3. Jaroměř 9 5 1 0 2 1 51:30 19

4. Nový Bydžov 9 4 0 0 2 3 59:46 14

5. Hronov 9 4 1 0 0 4 34:45 14

6. Třebechovice 9 3 1 0 0 5 33:38 11

7. Trutnov B 9 3 1 0 0 5 44:52 11

8. Nové Město 9 2 2 0 0 5 28:37 10

9. Opočno 9 0 1 0 1 7 27:61 3

10. Semechnice 9 0 0 0 0 9 30:98 0

O co se hraje?

Desítka účastníků krajské ligy se nyní dělí na dvě části. První šestice spolu sehraje deset kol. Týmy se utkají doma a venku o výhodnější pozice pro play off.

Zbylá čtveřice spolu bude hrát o dvě postupová místado vyřazovacích bojů. V devíti kolech se týmy utkají třikrát každý s každým.

Program 1. kola nadstavby

Skupina o 1. - 6. místo (středa 9. ledna, 18.00): Nová Paka – Hronov, Jaroměř – Nový Bydžov, Náchod – Trutnov B.

Skupina o 7. - 10. místo (neděle 13. ledna, 17.00): Nové Město nad Metují – Opočno, Třebechovice – Semechnice.