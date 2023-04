Tlačili, bušili, ale postup (zatím) neslaví. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém utkání semifinále extraligy prohráli na domácím ledě s Vítkovicemi 1:2. Dvěma góly o výhře Ridery rozhodl bývalý hráč Mountfieldu Rastislav Dej. Východočeši vepředu ztroskotali na výborně chytajícím Lukáši Klimešovi, který zasáhl v play off do prvního zápasu. Série pokračuje v úterý v Ostravě, kde budou mít Lvi další mečbol.

Pozápasové hodnocení trenérů Miloše Holaně (vlevo) a Tomáše Martince. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradec Králové – Vítkovice 1:2

Fakta - branky a nahrávky: 37. Eberle (McCormack) – 16. Dej (Lakatoš, Gewiese), 27. Dej (Bukarts, Gewiese). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0. Mountfield Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák, Štohanzl, Pilař – Chalupa. Trenér: T. Martinec. HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík – Mueller, Krieger, Jarůšek – Lakatoš, Dej, Bukarts – Kalus, Kotala, L. Krenželok – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň. Stav série: 3:1.

Vítkovický trenér Miloš Holaň zkusil pro odvrácení konce sezony udělat vše, proto poprvé v play off poslal do branky Klimeše, který nahradil Stezku. První velkou šanci si vytvořili hosté, když Stehlík pálil z vrcholu pravého kruhu, ale na Machovského si nepřišel. Po deseti minutách hry chyboval jeden z vítkovických obránců a sám na branku postupoval hrdina posledních dvou duelů Miškář, Klimeše však neprostřelil.

Na druhé straně se znovu vyznamenal Machovský, když zlikvidoval dorážku Kaluse. Krátký byl až na tvrdou a hlavně razantní střelu Deje, který zužitkoval přesný pas Lakatoše zpoza branky – 1:0. Domácí mohli odpovědět na konci úvodní dvacetiminutovky z přesilové hry, ale Klimeš byl proti. Nejprve vyrazil nepříjemnou střelu McCormacka a následná dorážka skončila těsně vedle.

Do prostřední části vstoupila lépe Ridera. Na začátku 24. minuty pálil během přečíslení dva na jednoho Kalus, Machovský kotouč vyrazil do míst, kde byl Krenželok, ten ale puk do branky dostrčit nedokázal. Na druhé straně se před Klimešem zjevil Eberle, ale z bezprostřední blízkosti mu forhendová klička nevyšla. Do dvoubrankového vedení se hosté dostali z první přesilovky v zápase. Bukarts přiťukl puk na hokejku Deje a ten střelou z první podruhé v zápase mířil přesně – 0:2. Lvi se od té doby začali mnohem více tlačit do útoku. Za svoji snahu byli odměněni ve 37. minutě. Po chybě soupeřovi obrany se po dobrém napadání protlačil McCormack, na druhé straně si všiml volného Eberleho, který prostřelil Klimeše – 1:2. V poslední minutě druhé třetiny se znovu v roli nahrávače objevil McCormack, jeho pobídku ale Chalupa nezužitkoval, když se vítkovický gólman rychle přemístil a předvedl parádní zákrok.

SÉRIE POKRAČUJE

Východočeši mohli srovnat ve 46. minutě. A znovu v tom měl prsty Eberle, ten pálil z levého kruhu, Klimeš puk neudržel a před brankou se o dorážku snažilo hned několik domácích borců, za brankovou čáru ale puk nedotlačili. Hradec i nadále tlačil a místy měl až drtivý tlak, Vítkovice zase hrozily z rychlých brejků. Jeden z nich vedl na konci 52. minuty Kalus, s jeho střelou si však Machovský poradil. Dobývání vítkovické branky pokračovalo až do závěrečného hvizdu, ale domácí střelci už Klimeše nepřekonali.

Série se tak za stavu 3:1 pro Mountfield přesouvá zpátky do Ostravy, tam se bude hrát v úterý od 17.30.