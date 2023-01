Začněme celostátní soutěží. Na led šestého Vrchlabí (48 bodů) dorazí soupeř z dalekého Děčína, kterému se ziskem 32 bodů patří v tabulce dvanáctá pozice. Domácí jdou do utkání v roli favorita, výsledkem 6:3 dokázali vyhrát už na severočeském ledě. Jednoduché to však mít nebudou, soupeř totiž bojuje o každý bod, aby se po blížící se nadstavbové části prokousal do play off.

Krsek po zranění hlásí návrat. Chce dál střílet góly a už dnes porazit Medvědy

Vyřazovací část je aktuálním tématem také v kabině horalů. Pokud dnes svěřenci trenéra Tomáše Jirků vyhrají, zajistí si předem účast v nadstavbové skupině A a tím získají také jistotu zmiňované účasti ve vrcholné fázi ročníku.

Jedním z příběhů zápasu a fakt, že se do sestavy Stadionu po vleklém zranění vrací útočník Filip Krsek, jenž v předzápasovém rozhovoru pozval diváky do hlediště.

O pár kilometrů výchovněji do Hronova zavítá k souboji 28. kola celek Řisut. Zde půjde o duel dvou týmů z dolních pater tabulky. Domácím patří poslední příčka (13 bodů), ze které by se však rádi právě dnes odstěhovali. K tomu potřebují porazit čtrnácté Středočechy (16 bodů). Povést by se jim to mohlo, vždyť už na jejich ledě na začátku listopadu vyhráli 8:4.

Na utkání v předzápasovém rozhovoru pozval útočník Wikova Filip Štrombach, jenž čtenářům zároveň připomněl, že hned po skončení dnešních duelů budou moci hokejoví příznivci na dálku fandit národnímu týmu do dvaceti let v semifinále mistrovství světa proti Švédsku (20.30).

Hronovský Štrombach si chválí druhou ligu. Chce porazit Řisuty a věří dvacítkám

A teď už pozvánka na zápasy krajské ligy. V nadstavbové skupině A vedoucí Litomyšl (19 bodů) zavítá na horký led Moravské Třebové (12 bodů) a druhou Chrudim (16 bodů) čeká bitva v hale českotřebovských Kohoutů (11 bodů).

Na led Třebechovic pod Orebem přijede k utkání 11. kola nadstavby celek Opočna.Zdroj: Stanislav Souček

Zbylé dva zápasy uvidí fandové na Královéhradecku. V tabulce třetí Spartak Nové Město (15 bodů) hostí na zimáku ve Dvoře Králové nad Labem osmou Jaroměř (10 bodů), do haly Nové Paky (14 bodů) přijede tabulkový soused z Nového Bydžova (14 bodů).

Velká sláva v Opočně. Baroni vyhráli první duel v sezoně. Na čtyřiadvacátý pokus

Zajímavé partie nabídne i B skupina. Zde je lídrem tabulky Choceň (22 bodů) a v její hale se v roli outsidera představí Polička (7 bodů). Do Hlinska (20 bodů) dorazí o body bojovat tým z Lanškrouna (16 bodů). Favoritem v souboji s Náchodem (7 bodů) bude momentálně druhý Trutnov (21 bodů) a v posledním z dnešních derby zápasů se od domácích Třebechovic pod Orebem (16 bodů) očekává hladké vítězství nad posledním Opočnem (2 body).

Aktuální tabulka skupiny A

1. HC Litomyšl 9 5 2 0 2 40:31 19

2. HC Chrudim 10 3 2 3 2 31:33 16

3. Spartak Nové Město n. M. 9 4 1 1 3 34:33 15

4. BK Nová Paka 10 4 1 0 5 42:39 14

5. Stadion Nový Bydžov 8 4 1 0 3 29:27 14

6. Slovan Moravská Třebová 10 3 1 1 5 32:33 12

7. HC Kohouti Česká Třebová 9 3 0 2 4 32:36 11

8. HC Jaroměř 9 3 0 1 5 30:38 10



Aktuální tabulka skupiny B

1. HC Spartak Choceň 9 7 0 1 1 49:29 22

2. HC Trutnov 9 7 0 0 2 61:30 21

3. HC Hlinsko 10 6 1 0 3 47:27 20

4. SK Třebechovice p. O. 8 5 0 1 2 45:32 16

5. TJ Lanškroun 9 4 2 0 3 36:31 16

6. HC Náchod 9 2 0 1 6 29:41 7

7. HC Spartak Polička 10 2 0 1 7 30:50 7

8. HC Opočno 10 0 1 0 9 23:80 2