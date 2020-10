Milane, vraťme na konec minulé sezony, kdy bylo zrušeno finále ligy, jak jste vnímal tento fakt?

Byla velká škoda, že jsme nemohli dohrát finále. Věřím, že bychom zvedli pohár nad hlavu a oslavili tak zlatý hattrick, ale bohužel okolnosti to nedovolily.

Jak jste se vy osobně vyrovnával s karanténou, která zasáhla tým v polovině března?

Karanténu jsem se snažil trávit sportovně, nejsem typ člověka, který by dokázal sedět doma a nic nedělat. S přítelkyní jsme našli zálibu v cyklistice, takže většinu volného času jsme strávili v sedle. Zbylý čas jsme pak trávili s rodinou.

Pojďme hodnotit začátek letošní sezony, jak jste viděl jednotlivé zápasy?

První zápas s Varnsdorfem jsme hráli po dlouhé pauze, takže náš herní projev nebyl takový, jaký by jsme chtěli, ale vyhráli jsme, což je důležité. V Lípě jsme byli v okleštěné sestavě, znovu jsme nehráli podle naších představ, ale už tam byly střípky toho, co bychom chtěli hrát. Proti Lomnici jsme to konečně už byli my. Hráli jsme to co jsme si řekli. Navíc nás za výhrou hnali fanoušci.

Naposledy jste vyhráli ve Frýdlantu.

Do Frýdlantu jsme jeli znovu v neúplné sestavě, chtěli jsme hrát zodpovědně zezadu, což se nám dařilo a díky týmovému výkonu jsme utkání zvládli a odvezli jsme si plný počet bodů. S výsledky musí panovat spokojenost.

Momentálně se nacházíte v situaci, kdy se neví, zda se vůbec bude pokračovat. Jak to vnímáte?

Nikdo není nadšený ze situace ve které jsme. Momentálně máme 14 dní pauzu, což bude pro nás, jako kdybychom začínali od znovu. Nikdo neví, co bude potom, jestli budeme moct hrát nebo ne, zda budou moci přijít diváci. Není to ideální doba.

Jaké jsou vaše osobní cíle do této sezony?

Hlavně se chci hokejem bavit a mít z něho radost. Doufám, že letošní ročník budeme moci dohrát do konce. Hlavně do toho vítězného (usmívá se). (jp, vlk)