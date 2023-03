/ROZHOVOR/ Ve třetí třetině poslal proměněným nájezdem Hradec do vedení. Nakonec však odcházel z úvodního čtvrtfinálového zápasu play off proti Liberci útočník Mountfieldu Kevin Klíma zklamaný. Tygři totiž po parádním obratu v závěru uzmuli první bod po výhře 4:2.

Kevin Klíma dokázal proměnit ve třetí třetině nařízené trestné střílení. Hradec i přesto s Libercem padl 2:4. | Video: Deník

Co se v závěru stalo?

Udělali jsme tam faul a oni z toho dali gól na 3:2. Konec nám vůbec nevyšel. Měli jsme to ve svých rukách, ale bohužel jsme ten zápas nedokončili. To se v play off nemůže stát.

Klíčovým momentem byl trochu náhodný vyrovnávací gól Liberce, dostal je na koně?

Určitě. Když budeš dávat puky na bránu, tak se takové odrážky stanou. Přitom si myslím, že jsme je v poslední periodě tlačili trochu víc než oni nás.

Kevin Klíma.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Ve třetí třetině jste proměnil trestné střílení a vedli jste 2:1, proč jste šel zrovna vy?

Trenér mi věřil, poslal mě tam on. Mně se nájezd povedl, ale stejně je to k ničemu, když jsme prohráli.

Věřil jste po vašem gólu, že už to dotáhnete?

Určitě jsme věřili, že to uhrajeme a ubráníme. Jak už jsem říkal, prostě to nevyšlo.

Soupeř dal vítězný gól z přesilovky, přitom vy jste celý zápas hráli nesmírně disciplinovaně.

Je to prostě smůla.

Očekávalo se, že to bude vyhrocená série, na konci emoce bouchly, co se tam stalo?

Radši nic. Nebudu to tahat do médií. Jestli to bude mít pokračování, uvidíme zítra. Je to play off hokej, emoce i souboje k tomu patří.

Co je potřeba do zítra zlepšit?

Můžeme hrát líp na puku, víc si věřit a bruslit u nich v pásmu. Když pak dostaneme puky nahoru na naše beky, pomůžeme si tím. Potřebujeme mít i větší tlak do brány, to se dá zlepšit.

Jak se zvednout po takové porážce?

Zítra to ukáže náš charakter, jak se k tomu postavíme a jestli dokážeme vyhrát.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Bylo znát, že Liberec šel do série rozehraný, zatímco vy po delší pauze?

Určitě to bylo trošku znát, ale to není výmluva.