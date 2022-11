Branky a nahrávky: 1. Dej (Mikuš), 13. Lakatoš (Bukarts, Marosz), 34. Dej (L. Kovář), 37. Bukarts (L. Kovář, Kalus) – 8. T. Dvořák (Poulíček), 8. T. Dvořák, 14. Radil (Čerešňák, Říčka), 28. R. Kousal (Radil, Zohorna), rozh. nájezd: Tomáš Zohorna. Rozhodčí: Hradil, Kika – Lederer, Axman. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:1. HC Vítkovice Ridera: Stezka (Dolejš) – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš, L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Matýs – Paulovič, Poulíček, Koffer – Rouha, Rákos, Urban.

Vývoj utkání od úvodních vteřin byl hodný duelu prvního s druhým. Bohužel pro Pardubice se ale začátek nevyvíjel pro ně povedeně. Po čtyřiceti vteřinách hry se po Mikušově přihrávce prosadil Dej a Vítkovice šly do vedení.

Zápas se i nadále hrál ve vysokém tempu, což dokazovalo hned několik nadějných příležitostí na obou stranách, ty ale kryly oba brankáři. Dynamo ale postupem času získávalo led pod nohama a začalo dominovat. To vyústilo až ve vyrovnání a následné vedení během osmé minuty zápasu. Nejprve Poulíček po vyhraném buly nasměroval puk na Dvořáka, který dělovkou propálil domácího brankáře - 1:1. Vzápětí, konkrétně o pětadvacet vteřin později, opět Tomáš Dvořák prostřelil Stezku, když ujel po pravé straně a nahozením překonal tohoto brankáře mezi betony - 1:2.

Srovnání stavu opět nepřišlo za dlouhou dobu. Již ve dvanácté minutě využila Ridera přesilovou hru. Konkrétně se prosadil kapitán domácích Lakatoš - 2:2.

Poslední trefu první části zaznamenal kanonýr hostů Lukáš Radil, když v 14. minutě překonal Stezku po přihrávce Čerešňáka z modré lajny.

Ofenzivní smršť pokračovala i ve druhé třetině. Nejprve navýšily v osmadvacáté minutě Pardubice, kdy Radil našel Kousala, který trefil přesně mezeru mezi betonem a lapačkou domácího brankáře.

Domácí nadále ale neházeli flintu do žita, což se jim vyplatilo. Nejprve snižoval Dej po povedené individuální akci a následně o tři minuty později srovnal Bukarts, jenž dokonale využil zakrytého výhledu brankáře hostí. Následně mohli domácí potěšit své skandující fanoušky ještě do třetice, ale Lednický momentu překvapení, kdy se mu puk objevil na holi před bránou Willa, nevyužil.

V průběhu předposlední minuty druhé části oživila hru potyčka téměř všech hráčů po tvrdém hitu od Davida Musila na vítkovického Fridricha. Vítkovice tak před koncem druhé třetiny dostaly možnost jít podruhé v zápase do vedení. Takovou šanci nevyužily i vzhledem ke zbytečnému vyloučení domácích a do třetí třetiny se šlo za vyrovnaného stavu.

Poslední část základní hrací doby byla otevřena krátkou přesilovkou hostů, kterou ale nevyužili. Po dobu deseti minut se hrál aktivní hokej, ale již bez branek. Zapotili se spíše brankáři, kteří již pátou trefu za svá záda nechtěli pustit. Ve veliké šanci se po ráně Dvořáka objevil Kousal, ale puk za záda Stezky nedostal.

Obrovskou příležitost měl Fillip Koffer osm minut před koncem základní hrací doby, kdy byl úplně sám před Stezkou. Vítkovického brankáře ale neprostřelil. Na druhé straně mohli domácí jít do vedení, ale Will fantastickým zákrokem udržel šance na jedenácté vítězství v řadě. Čtyřicet vteřin před koncem třetí části fauloval Vála a Vítkovice tak šly do přesilové hry. Tu ale nevyužily, a tak se šlo do prodloužení.

V nastavení základní hrací doby nikdo vítěznou trefu taktéž nezaznamenal, a tak o tom, kdo bude mít bod navíc rozhodly samostatné nájezdy. Ty rozhodl ve prospěch Dynama především výkon Romana Willa, ale také Urban a Zohorna. Pardubice si tak připsaly jedenácté vítězství v řadě a nadále zůstávají s náskokem na prvním místě Tipsport extraligy.