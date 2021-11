Výhru za dva body vyrubali v ostravské Porubě hokejisté vrchlabského Stadionu. V duelu 24. kola Chance ligy horalé na ledě Slezanů třikrát dotahovali, na startu závěrečné periody se poprvé ujali vedení, v čase 55:44 je však o tříbodové vítězství obrala trefa domácího Houdka.

Přesto to byli Východočeši, kdo na konci večera zvedal ruce nad hlavu. V prodloužení totiž Vrchlabští nejprve přežili dvouminutové oslabení, aby záhy z přečíslení rozhodl o jejich vítězství Ondřej Matýs.

Druhá třetina rozhodla, Lvi schytali doma debakl

Se ziskem jednačtyřiceti bodů se tak Stadion usadil na deváté příčce vyrovnané tabulky a nyní jej čekají hned čtyři (!) zápasy v domácím prostředí. Ten nejbližší ve středu proti osmému Přerovu.

Chance liga, 25. kolo

HC RT Torax Poruba 2011 – HC Stadion Vrchlabí 4:5p

Na začátku měsíce října oba soupeři pobavili DD Elektromont arénu sedmi góly, v odvetě si jich pro více než šest stovek připravili ještě o dva více. Domácí vstoupili do utkání aktivněji a na startu šesté minuty byli odměněni první vstřelenou brankou. Houdek vyvážel puk z vlastního obranného pásma, na útočné modré krásně našel rozjetého Vachovce a jeho blafák byl gólový – 1:0.

Po polovině úvodní periody si mužstva vyzkoušela hru v početních výhodách, když už se však hrálo znovu v pěti, vybojoval puk v brankovišti Heřman a svůj důraz zakončil vyrovnáním. Z něho se horalé radovali chabou půlminutu. Pak předvedli Slezané ukázkový vpád do vrchlabské třetiny a trefou do šatny vrátili těsný náskok na svou stranu – 2:1.

Nástup do prostřední části měli lepší Východočeši. Ve 23. minutě hosté vybojovali puk u mantinelu, Rohlík s Kofferem vytvořili loženku Chalupovi, jenž snadno doklepával puk za záda gólmana Muštukovse.

Do poloviny zápasu padly ještě dvě trefy. Opět šli do vedení domácí, když hrubku ve vrchlabské rozehrávce trestal Stloukal. Dvě minuty na to vypálil z otočky Pochobradský a stav 3:3 vydržel až do konce druhé periody.

V nástupu do třetí dvacetiminutovky se Východočeši poprvé dostali do vedení po nádherné individuální akci Rohlíka, pojistku však hosté nepřidali a čtyři minuty před koncem soupeř srovnal přesilovkovou ranou Houdka.

Oba soupeři ještě mohli strhnout vítězství na svou stranu, rozhodl až v čase 63:54 Matýs, jemuž při přečíslení nezištně nabíjel Urban.

Fakta – branky a asistence: 6. Vachovec (Houdek), 20. Vachovec (Jenyš, Gřeš), 29. Stloukal (Korkiakoski), 56. Houdek (Jenyš, Vachovec) – 19. Heřman (Kajínek, Kaut), 24. Chalupa (Koffer, Rohlík), 30. Pochobradský (Heřman, Chrtek), 42. Rohlík (Zdráhal), 64. Matýs (Vála, Urban). Rozhodčí: Koziol, Čáp – Zídek, Komínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 628. Třetiny: 2:1, 1:2, 1:1 – 0:1.

HC RT TORAX Poruba 2011: Muštukovs (Brízgala) – Szathmáry, Kozák, Voráček, Žovinec, Houdek, Barinka, Urbanec – Stloukal, Réway, Korkiakoski – Guman, Toman, Hrníčko – Jenyš, Vachovec, Gřeš – Kanko, Häring, Brodek

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (O. Štěpánek) – Kajínek, Jelínek, Vála, J. Zdráhal, T. Kynčl, Nedbal, Voženílek – Pochobradský, Chrtek, Heřman – Machač, T. Kaut, Zeman –Matýs, Urban, Mrňa – Koffer, Rohlík, Chalupa.

Ohlasy trenérů

Jiří Režnar (HC RT TORAX Poruba 2011): Utkání jsem viděl stejně jako fanoušci Poruby, kteří byli nespokojení. My jsme také nespokojení s tím, co jsme předvedli. Třikrát jsme vedli, ale soupeř vždy našel brzy odpověď. To je nesoustředěnost, kdy najednou chceme hrát velký hokej a vzadu máme díry, kterými umožňujeme soupeři úplně lehce skórovat. Někteří hráči si budou muset sáhnout do svědomí a začít hrát zodpovědně celé utkání, ne pouze pár minut. Musejí si uvědomit, že na zádech nosí nejen své jméno, ale i logo klubu, za který by měli bojovat a hrát naplno. To musí zlepšit a jít do dalších zápasů s tím, že budeme jako tým chtít vyhrávat. Každý sem přišel s nějakou vizí, klub je tady vzal a tu vizi je třeba naplnit. Když ne, pak je třeba se zamyslet, jestli má vůbec cenu, aby takový hráč tady hrál.

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): Pro diváka určitě hezký zápas, ale pro trenéry už to bylo složitější, když padlo tolik gólů. Ale asi se nám utkání hodnotí lépe než domácím, protože si odvážíme dva body. Možná mohly být i tři, ale myslím, že tomu remíza slušela. Prodloužení už bylo o tom, kdo dá gól. Poruba měla tři šance, ale neproměnila je, my jsme měli dvě a rozhodli. Za vítězství jsme rádi, protože jsme měli za sebou dva nepříjemné duely. Věřím, že jsme se výhrou odrazili z neúspěchů a že se to promítne i do dalších utkání.

Další výsledky 24. kola: Jihlava – Slavia Praha 4:5, Vsetín – Litoměřice 4:5 po nájezdech, Kolín – Prostějov 4:2, Benátky nad Jizerou – Ústí nad Labem 1:2, Frýdek-Místek – Havířov 4:0, Šumperk – Sokolov 3:5, Kadaň – Třebíč 0:5 kontumačně.

Program 25. kola – středa 17.30: Třebíč – Jihlava, Litoměřice – Poruba, Havířov – Benátky nad Jizerou. 18.00: Vrchlabí – Přerov, Slavia Praha – Vsetín, Prostějov – Šumperk, Ústí nad Labem – Kolín. Už v pondělí se v předehrávce 29. kole uskuteční duel Slavia Praha – Litoměřice.