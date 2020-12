Utkání pro Východočechy nezačalo ideálně. Když bylo odehráno chudých 135 vteřin, předvedl skvělou individuální akci hostující Přemysl Svoboda a únik přes celé kluziště zakončil gólem na 0:1.

Jak rychle Vrchlabští pustili soka do vedení, tak bleskově stihli odpovědět. V čase 4:00 dostal od Zemana ideálně předložený puk na hokejku Kratochvil a parádním golfákem srovnal. Uběhlo jen 29 vteřin a domácí už vedli. Urban krásně oslovil Mrňu, jenž bez otálení potvrdil roli obávaného kanonýra - 2:1.

Svěřence kouče Baďoučka dvě slepené trefy nabudily k další ofenzívě, která ve 12. minutě vygradovala v dva po sobě jdoucí fauly soupeře. Přesilovku pěti proti třem domácí využili po minutě, když střelu Linharta brankář Král neudržel a s dorážkou přispěchal nejrychleji Zeman - 3:1.

Také v prostřední části se bylo na co dívat. Akce střídala akci, na gól se však tentokrát čekalo až do 33. minuty. Znovu v přesilové hře udeřili Vrchlabští. Opět to byl Linhart, kdo měl možnost vystřelit, vymyslel však střílenou přihrávku pro Chrtka, jenž pak suverénně zametl puk za záda ležícího Krále.

I za zdánlivě rozhodnutého stavu myslela obě mužstva dál na ofenzívu a v permanenci byli oba gólmani. Jen díky Kloučkovi drželi domácí dlouho dostatečný náskok, který navíc v čase 56:05 zvýraznil Urban, jemuž gólovou přihrávku z páté minuty vrátil Mrňa.

Poslední slovo v atraktivní partii patřilo hostům. Čtyřiasedmdesát vteřin před závěrečnou sirénou Severočeši vybojovali kotouč u mantinelu, od modré napřáhl Stehlík a puk vyražený Kloučkem uklidil do branky Berka.

Tento inkasovaný gól už ale nemohl nic změnit na zaslouženém vítězství vrchlabského Stadionu, který se v tabulce Chance ligy posunul na lichotivou třetí příčku. Další zápas odehrají horalé až po Novém roce.

Vrchlabí - Litoměřice 5:2

Fakta – branky a asistence: 4. Kratochvil (Zeman, Vála), 5. Mrňa (Urban), 13. Zeman (Linhart, Heřman), 33. Chrtek (Linhart, Heřman), 57. Urban (Mrňa) – 3. P. Svoboda (Luciani), 59. Berka (Stehlík). Rozhodčí: Čáp, Bejček – Dědek, Hnát. Vyloučení: 8:4. Využití: 2:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 3:1, 1:0, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Klouček – Linhart, Bučko, Kajínek, Niko, Vála, Jirků, J. Moník – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, M. Kratochvil, Zeman – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Rohlík, Chalupa.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, J. Holý, Výtisk, Sedlák, Jebavý, Háva, Černohorský – M. Beran, Miškář, Procházka – T. Svoboda, P. Svoboda, Luciani – Stehlík, Moravec, Jánský – Bernat, Hašek, Berka.