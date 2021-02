Jen pár dnů před koncem přestupního termínu Pardubice získávají další posilu. Třiatřicetiletý forvard ohlásil návrat do klubu, ze kterého v roce 2015 do Kontinentální hokejové ligy odcházel.

V sobotu byl transfer definitivně potvrzen. „Tomáš bude posilou do konce sezony. Mluvili jsme spolu, už se těší domů a chce přispět k návratu Dynama na nejvyšší příčky v extralize,“ oznámil na Twitteru Petr Dědek, většinový majitel Dynama.

Zohorna s Pardubicemi získal mistrovský titul v letech 2010 a 2012. Nyní má pomoci Dynamu v důležité fázi ročníku. „Návrat Tomáše je pro nás obrovským posílením před závěrem sezóny. Jeho rozhodnutí vrátit se do Čech nám přihrálo možnost získat pro náš tým velice zkušeného a protřelého reprezentanta, který při svém působení v zahraničí vyzrál v kompletního hokejistu,“ uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický.

Tomáš Zohorna s hokejem začínal v Chotěboři, již v mládežnických výběrech začal nastupovat za Pardubice. V jejich dresu vstoupil do dospělého hokeje, do východočeského klubu se nyní vrací. Minimálně do konce této sezony. „V české extralize působí jen velmi málo podobných hokejistů. Díky jeho angažování mohou být naše ambice ještě vyšší,“ dodal Salfický.

Do Česka se vrací Zohorna kvůli rodině. „S manželkou se velmi brzy staneme rodiči. V únoru očekáváme narození našeho prvního dítěte a v této době musíme být spolu, zejména s ohledem na všechny obtíže spojené s pandemií a omezeními ve světě,“ uvedl Zohorna na klubovém webu Amuru Chabarovsk.

V jeho dresu hrál již šestou sezonu, dokonce se stal kapitánem týmu. V tomto ročníku KHL odehrál Zohorna 38 zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a u šestnácti asistoval. Během svého angažmá v KHL reprezentoval Česko na olympijských hrách a třech světových šampionátech.