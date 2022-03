Zápletka, za kterou by se nemusela stydět Agatha Christie. Otázkou je, jestli by ji vůbec napadla. Pardubičtí hokejisté totiž pět měsíců připomínali dílo z červené knihovny. Jenže pak stačil jeden nevydařený a z romance je detektivka. A to ještě díky Plzni, protože jinak už by se jednalo o horor.

TŘI BODY A DOUFAT

Dynamo k návratu do první čtyřky (v nabídce je už „jen“ čtvrté místo) musí v dnešním posledním kole, které začíná na všech stadionech v 17.20, plnohodnotně zvítězit na ledě sestupujícího Zlína. To ale nestačí. Zároveň Hradec Králové musí v základní hrací době zdolat, ve stále pikantním souboji Mountfieldů (ať už současných či bývalých), České Budějovice.

Situace po pětapadesáti kolech vykrystalizovala následovně. Na čtvrtou příčku vystartoval Motor. Vyšachoval ze hry Plzeň, která zaostává za Jihočechy o jediný bod, nicméně už vyčerpala všechna svá utkání. Dynamo zaostává o body dva, vlastně tři. Neboť má s Budějovicemi horší vzájemné zápasy, kdy rozhoduje až skóre. Pardubice se udržely ve hře o přímý postup do čtvrtfinále, i když naposledy padly na nájezdy s Třincem.

„Sehráli jsme výborný zápas, bojovali jsme a vrátili se k našemu hokeji. Bohužel pořád nemůžeme překlopit misky vah na naši stranu,“ povzdechl si pardubický obránce Jan Košťálek. Moc dobře ví, že jeho tým nemá osud ve svých rukou.„Musíme doufat, že někdo prohraje a někdo vyhraje. Musíme jet do Zlína pro jasné tři body,“ velí Košťálek.

ZVÍTĚZIT KVŮLI SOBĚ

Jedno je jisté. Hokejisté hradeckého Mountfieldu v posledním kole základní části na domácím ledě proti Motoru nechají vše. A ne, rozhodně to není kvůli tomu, aby jejich velký rival z Pardubic skončil na konečném čtvrtém místě a proklouzl přímo do čtvrtfinále play off. Svěřenci trenéra Tomáše Martince se totiž po nedělní prohře na ledě Vítkovic (1:3) chtějí před vrcholem sezony vrátit na vítěznou vlnu.

„Kvůli psychice před play off je to pro nás určitě důležitý zápas. Hned po prohře ve Vítkovicích jsme si řekli, že ten výkon musí být proti Budějovicím mnohem lepší,“ řekl hradecký útočník Lukáš Cingel.

O první místo nemůže Lvy už nic připravit, ale v posledním kole základní části bude chtít nejlepší tým letošní sezony pobavit i vlastní fanoušky pěknou hrou. O nějakém vypuštění tak nemůže být řeč. „To by se nám mohlo v budoucnu zle vymstít. My do toho musíme jít normálně naplno a odehrát dobrý zápas, jinak to nejde,“ doplnil Cingel.