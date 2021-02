Výroky trenéra Richarda Krále, které pronesl při tradičním hodnocení zápasu po prohře 1:2 v Hradci Králové, se zabýval ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček. Podle něj bylo porušeno ustanovení Herního řádu. To ukládá klubům povinnost zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmu ani funkcionářů jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích.

Co tedy Král řekl? „První třetina byla z naší strany ustrašená. Další dvě třetiny jsme byli lepší, akorát neproměňujeme šance, hrozně se nadřeme na gól. To nás poslední zápasy sráží. Ale to hlavní, co rozhodlo, komentovat nemohu,“ řekl po utkání kouč Pardubic.

I když trenér výkon rozhodčích nehodnotil, obdržel pardubický klub finanční pokutu 10 tisíc korun.

V hokejovém prostředí to vyvolalo diskusi. „Pokuta je nesmyslná,“ vzkázal třeba komentátor Robert Záruba.

Ale to nebylo vše. Stejnou částkou pak klub potrestala i disciplinární komise extraligy, která se zabývala chováním Dušana Salfického, člena představenstva. Ten měl dle rozhodnutí předsedy DK Viktora Ujčíka po skončení druhé třetiny stejného utkání vulgárním způsobem verbálně napadnout při odchodu z ledové plochy rozhodčí.

"Vyžádané záznamy z bezpečnostní kamery klub s odvoláním na to, že z důvodu probíhající montáže reklamního prstence nebyla v provozu, nepředložil, Dušan Salfický nicméně tuto skutečnost potvrdil a uznal, že jeho jednání bylo chybou," stojí v rozhodnutí.