Krkonošský deník na vzájemné souboje rivalů zaměřil pozornost. Zápasy provázel obrovský zájem diváků. Zatímco loni získal Pohár Krkonošského deníku Trutnov, letos kralovalo Vrchlabí. Dvůr Králové nad Labem byl znovu druhý, Trutnov tentokrát skončil třetí. Zástupci redakce předali ve středu trofej manažerovi HC Stadion Vrchlabí Jiřímu Jakubcovi a kapitánovi mužstva Tomášovi Jirků přímo v DD Elektromont aréně.

Vyrobila ji trutnovská firma Willcap, která na krásnou skleněnou trofej zanesla speciální metodou pískování logo Krkonošského deníku i vítězného klubu.

Druholigová soutěž se zastavila kvůli pandemii koronaviru těsně po zahájení play off, do kterého stihl zasáhnout jen Trutnov. Vrchlabí a Dvůr Králové obsadily po 45 kolech základní části dvě vedoucí pozice a těšily se společně s fanoušky na vrchol sezony v podobě semifinále vyřazovací části. K němu už však nedošlo. V Poháru Krkonošského deníku jsme počítali, stejně jako v předchozí sezoně, výsledky během základní části. V ní odehrál každý tým se svými rivaly ze stejného okresu rovných 10 zápasů.

V příští sezoně se druhá liga bude muset obejít bez velkých šlágrů v podání Vrchlabí, které využilo právo účasti v Chance lize. Tím pádem ani nebudeme vyhlašovat pro příští ročník Pohár Krkonošského deníku. "Hokejové duely mužstev z našeho regionu měly veliké koření a zvedly atraktivitu soutěže. I po postupu Vrchlabí do první ligy budeme pečlivě monitorovat hokejové dění v regionu a věnovat mu zvýšenou pozornost," uvedl šéfredaktor Krkonošského deníku Jan Braun.

Pohár Krkonošského deníku ve výsledcích:



Trutnov – Vrchlabí 2:1, 0:5, 1:9, 0:7, 4:3

Dvůr Králové n. L. – Vrchlabí 1:3, 2:5, 3:7, 0:3, 2:1

Trutnov – Dvůr Králové n. L. 4:5p, 1:2, 0:6, 1:5, 4:5



1. Vrchlabí 10 7 0 0 3 44:15 21 bodů

2. Dvůr Králové 10 5 1 0 4 31:29 17 bodů

3. Trutnov 10 2 0 1 7 17:48 7 bodů

Trofej je moc pěkná. Derby pro nás znamenají moc

Hokejistou, který si mohl jako první osahat vítěznou trofej za triumf v Poháru Krkonošského deníku, nemohl být nikdo jiný než kapitán mužstva Tomáš Jirků. Tedy hráč, který ve vrchlabském klubu působí již devět let a v příštím ročníku si zde poprvé zahraje druhou nejvyšší soutěž v republice.

Jak jste v klubu podobnou soutěž Deníku přivítali a mrzelo vás loni, že jste neuspěli hned v jejím prvním ročníku?

Pro nás ve Vrchlabí a pro mě osobně obzvlášt‘ znamenají derby hrozně moc. Tudíž hodnotím kladně nápad Krkonošského deníku, který vymyslel speciální soutěž, protože účast třech týmů z našeho regionu v druhé lize je poměrně unikátní. Určitě nás zamrzelo, že jsme vloni v této soutěži neuspěli, o to víc, že to vyhrál Trutnov, který se s tím pak náležitě chlubil. Ale abych byl zcela upřímný, tak mnohem více nás mrzelo, že jsme nedokázali v play off přejít přes Sokolov, to bylo hodně bolestivé.

Loni jste sice o chlup neuspěli, ale letos už to vyšlo. Patřil zisk Poháru Krkonošského deníku k ambicím mužstva? Bavila se o něm třeba kabina?

V uplynulé sezoně jsme měli neskutečně silný tým, který by se podle mě neztratil ani v první lize, proto nikdo z nás v kabině nepochyboval, že Pohár Krkonošského deníku vyhrajeme a stejně tak ani nikdo nepochyboval, že si dojdeme až pro kýžený postup do první ligy. Tentokrát nás však nezastavil Sokolov, ale koronavirus, který předčasně celý ročník ukončil.

Od středy je pohár u vás. Jak se vám trofej líbí?

Trofej je moc pěkná a jsem rád, že jsem ji spolu s naším sportovním manažerem mohl převzít, byl to příjemný pocit. Trochu jsem při tom i zavzpomínal na to, jak jsem před devíti lety začínal hrát v našem áčku.

Tato trofej je za výsledky v podkrkonošských derby. Jak byste popsal jejich úroveň v uplynulé sezoně?

Derby s Trutnovem bych řekl, že jsou trochu více vyhecovaná, a to především v hledišti. Na druhou stranu utkání se Dvorem měla zase větší hokejovou kvalitu, jelikož právě Dvůr měl z mého pohledu velmi dobře poskládané mužstvo.

Podkrkonošských šlágrů bylo v sezoně 15 a navštívilo je dohromady 16790 diváků. Co na takové číslo říkáte?

To je na druhou ligu super číslo. Je dobře, že hokej lidi v regionu zajímá a baví. Když budu mluvit za naši organizaci, tak my jsme hrozně rádi za to, jaké máme fanoušky a jakou podporu od nich máme. Jsem přesvědčený, že naši fanoušci byli suverénně nejlepší v celé druhé lize napříč všemi skupinami.

Vrchlabí od nové sezony přihlašuje Chance ligu. Nebudou vám podobná derby utkání chybět?

Derby nám určitě chybět budou, ale věřím, že v Chance lize budou soupeři, kteří nám to vynahradí. Já osobně se hrozně těším do Vsetína, kde je prý atmosféra přímo elektrizující. Třeba se dočkáme ve Vrchlabí i Jardy Jágra, který by mohl přijet s Kladnem. Takové malé derby by mohl být zápas s Kolínem, pokud tedy podá do první ligy přihlášku.