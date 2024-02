/FOTOGALERIE/ Čtvrtek nabídl ve městě pohádky duel hokejové DHL Extraliga juniorů. Mladá Boleslav přivítala vedoucí Spartu, která svoje postavení jednoznačně potvrdila. K vysoké výhře 6:2 nakročila už během první třetiny. Na jičínském stadionu nechyběl ani fotograf Roman Vlačiha, jenž pořídil zajímavé snímky. Na ně se můžete podívat v galerii.

DHL Extraliga juniorů - O pořadí v play-off: Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:6. | Foto: Roman Vlačiha

Pražané už po devíti minutách vedli o tři branky. Jiskru naděje vykřesal pro Středočechy Šindelář. Jenže hosté do první sirény znovu odskočili a následně neměli problém si dojít pro zasloužené vítězství.

Sparta skupině o pořadí o play off vévodí, Bruslaři jsou šestí.

Ohlasy trenérů

Ladislav Kolner (BK Mladá Boleslav): „Zůstali jsme asi v autobuse. Soupeř byl ve všech činnostech jednoznačně o krok lepší než my a zaslouženě vyhrál. My bychom se teď do jednoho hráče měli zamyslet, jestli chceme o tu čtyřku ještě bojovat. Pokud ano, tak už takhle nikdy hrát nemůžeme.“

Tomáš Netík (HC Sparta Praha): „Měli jsme parádní vstup do utkání, dali jsme rychlé góly. Pak se hra trochu vyrovnala, ve druhé třetině jsme se ještě sami přibrzdili zbytečnými fauly. Potom jsme to ale zase nakopli a zaslouženě vyhráli.“

Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:6

Fakta – branky a nahrávky: 16. Šindelář (Malínek), 31. Hurt (T. Moravec, Malínek) – 1. Žmola (Fábry, Novák), 8. Hrabík (Fábry, Senčák), 9. Odehnal (Höll, Samson), 19. Stěpančuk (Poláček, Odehnal), 36. Novák (Fábry, Žmola), 41. Fábry (David, Daníček). Rozhodčí: Horák, Kostourek – Maštalíř, Kučera. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:2. Třetiny: 1:4, 1:1, 0:1.

BK Mladá Bolesav: D. Hora – T. Moravec, Křivánek, A. Vlasák, Š. Němec, Sypecký, Ri. Kubíček, J. Průšek – Hurt, Malínek, Šindelář – Kurka, Zvagulis, Teplý – Vítek, Hruška, Kučera – M. Vojáček, Šachl, Hrouda. Trenér: Melenovský.

HC Sparta Praha: Kalista – Samson, Culek, J. Červenka, T. Bartoň, David, Höll, Mack – Novák, Žmola, Fábry – Krupička, Hrabík, Senčák – Bareš, Hamršmíd, Daníček – Poláček, Odehnal, Stěpančuk. Trenér: Netík.