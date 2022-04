Měli na to, byli skvěle připraveni, ale nezvládli to. Po dominantním způsobem zvládnuté základní části všichni včetně mě věřili, že letos to bude jiné, že Hradec na titul útočit bude. Ve čtvrtfinále však přišlo velké zklamání a smutek. Realita je totiž jiná, hlavně tedy play off hokej je jiný. V tom by Bolka mohla vyučovat. Vždyť málem nepostoupila ani do předkola. Ale jakmile o „něco“ začalo jít, přepnula na vyšší obrátky. To Hradci v minulých letech nešlo a nejde ani teď. Důvodů brzkého vyřazení je však mnohem víc.

Hradecké trápení v play off - čtvrtfinálové konce

2019 Kometa 0:4

2020 sezona se nedohrála

2021 Liberec 0:4

2022 Boleslav 1:4

ZVÝŠENÝ TLAK

Výhra v základní části je pro Hradec bezesporu vynikajícím úspěchem. Kdo by nechtěl být nejlepším týmem dlouhodobé části? Je to však i jeden z důvodů hradeckého krachu. Ve čtvrtfinále bylo jasně vidět, že Martincova parta je pod tlakem víc než kdy jindy. Hradec prostě musel, naopak soupeř mohl jenom překvapit. A hlavně zvládal klíčové momenty. O to přece v play off jde, vynikat v maličkostech, být o krůček lepší než soupeř. Boleslavi to vycházelo na sto procent, proto vyhrála.

NEDISCIPLINOVANOST

Spousta zbytečných faulů. Hradec se v sérii nedokázal vyvarovat trestům. Hrál často v početní nevýhodě. V oslabení sice obdržel pouze jednu branku, ale rozhodně ho to stálo mnoho sil, které se mohly v závěrečných minutách hodit. Bezesporu to sérii ovlivnilo.

STŘELEC GÓLY NESTŘÍLEL

Rozhodně nejde neúspěch házet na jednotlivce. Play off nezvládl Mountfield jako tým. Výrazně mu však chyběly góly od kanonýra Ahtiho Oksanena. Finský sniper byl v základní části jednoznačně nejproduktivnějším hráčem Lvů. Nasbíral 48 kanadských bodů za 25 branek a 23 asistencí. Všichni čekali, co předvede proti Bruslařům. Jenže play off mu úplně nesedlo. Na ledě sice dostal velký prostor, ale jeden bod v pěti zápasech je od takového střelce prostě málo. I tak v Hradci odvedl kus velmi kvalitní práce. Pod Bílou věží však v příští sezoně pokračovat nebude, zamířit by měl do Švédska.

GÓLMAN SOUPEŘE

Chytal snad v životní formě. Slovinský gólman ve službách Mladé Boleslavi Gašper Krošejl byl ústřední postavou čtvrtfinálové série. To vám řekne snad každý. Hradecké střelce a příznivce přiváděl k šílenství. Strážci svatyně Mountfieldu Filip Novotný a Henri Kiviaho určitě nepředváděli špatné výkony. Nicméně Krošejl je předčil. Vždyť si vzpomeňte na třetí zápas série. Jergl mohl v nájezdech rozhodnout, když povedeným blafákem už téměř slavil gól. Z ničeho nic se u tyče objevil beton boleslavského gólman. Možná klíčový moment celé série.

Kdy skončil vítěz základní části už ve čtvrtfinále?

2022 Hr. Králové (1:4 s Boleslaví)

2012 Sparta (2:4 s Brnem)

2010 Plzeň (2:4 s Libercem)

2006 Liberec (1:4 s Budějovicemi)

2004 Pardubice (3:4 s Plzní)

NULOVÉ KONCOVKY

Ve třech případech dokázal Mountfield vstát z mrtvých. V utkání tři, čtyři, pět srovnal vždy až ve hře bez brankáře. To svědčí o obrovské síle týmu. Koncovku však nedokázal ani v jednom případě zvládnout. Zde rozhodoval právě klid na hokejkách. Zatímco Lvi v prodloužení vyráběli chyby, Bruslaři ne, navíc hradecké hrubky dokázali chladnokrevně trestat. Třikrát v závěru srovnat, ale neuzmout ani jeden bod. To musí pořádně mrzet a během série i nahlodat psychiku.

ZTRACENÝ NÁSKOK

Východočeši do série vstoupili znamenitě. První zápas vyhráli, ve druhém rychle vedli 2:0. Na ledě dominovali, vypadalo to, že série nebude mít dlouhého trvání. Přišlo ale nepochopitelné vypadnutí z tempa. Boleslav dokázala druhý zápas po obratu urvat, dostala se na koně a Hradec už ji žádným způsobem nedokázal zastavit.