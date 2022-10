V první třetině se ihned dostali do šance hosté, kdy Prokop našel mezi kruhy Hladíka, ten v dobré šanci trefil beton domácího gólmana. Hosté byli aktivní a v sedmé minutě využil přesilovou hru Průšek, který zužitkoval přihrávku Hladíka. Bohužel radost hostům nevydržela ani minutu, chybu a nedůraz v obraně Jičína potrestal domácí Zet. Další branka v první třetině nepadla, skóre tak bylo 1:1. Ve druhé třetině to byli opět hosté, kteří se dostávali do šancí a snažili se hrát na kotouči. Ve 29. minutě se trefili Jičínští hned dvakrát. Nejprve využil další přesilovou hru Hladík a ihned poté se z mezikruží prosadil Borovec – 1:3. Další šanci měl Prokop, toho ale vychytal brankář domácích. Na druhé straně všechny šance pochytal brankář Beneš. Hráči České Lípy se přesto mohli radovat, ve 39. minutě se prosadil domácí Gazsi. Třetina tak skončila se skóre 3:2 pro Jičín. V závěrečné periodě již branka nepadla a všechny body tak uzmul Jičín.