Jičín ve třetím utkání proti Frýdlantu začal dobře, když ho do vedení poslal Kloutvor. Hosté však dokázali odpovědět zásluhou Šimůnka. Důležitý gól na 2:1 pro domácí přinesl konec druhé periody, kdy se prosadil Borovec. V první polovině poslední třetiny odskočil Jičín do tří brankového vedení po gólech Průška a Dvořáka. Frýdlant následně snížil, ale po dalších dvou gólech východočeského celku bylo rozhodnuto. Poslední slovo měl sice ještě Chlum, ale i tak se ve městě pohádky mohl slavit zasloužený postup do finále. "Jsme rádi, že jsme ve finále a musíme se na něj důkladně připravit. Děkujeme úžasným fanouškům za skvělou podporu!," poznamenal trenér Jičína Michal Kejmar.