S ženským týmem Manki Jičín se Janu Plíškovi podařilo postoupit do první ligy, teď na mladého, ambiciozního trenéra čeká nová výzva. V Jičíně povede mládež. U ženského týmu však zůstane i nadále.

Honzo, vy máte s klubem zkušenosti, působil jste u ženského týmu, teď jste se stal šéftrenérem mládeže, zůstanete i nadále u nich?

Určitě. Bylo by to pro mě trošku nešťastné, pokud bych měl po čtyřech letech intenzivní práce holky opustit právě při postupu do první ligy. Jsem velmi rád, že bude možné skloubit práci u mládeže s trénováním žen.

U žen proběhly nějaké změny v kádru, jak jste se chystali na další sezonu?

Máme několik nových posil. Jedná se převážně o mladší hráčky, které tak doplňují stávající kádr. Jsou to holčiny, které časem mohou rozhodně pomýšlet na reprezentační kariéru. Bude zajímavé sledovat jejich vývoj a rozvoj společně s našimi stávajícími hráčkami. Na sezonu jsme se připravovali všichni společně na jičínském stadionu, kde proběhlo několikadenní soustředění. Nicméně, příprava celkově je velmi složitá, protože velká část děvčat dojíždí a nemohou se tak účastnit všech tréninků.

Pojďme se bavit o mládeži, co konkrétně budete mít na starosti v klubu?

Jako svazový trenér mám na starosti jasně dané věci, které podmiňuje svaz českého hokeje. První z nich je věnování se náborům, bruslení pro školy a školky. Další věcí je metodická podpora trenérů přípravek (do pátých tříd), dále mám na starosti jednu kategorii jako hlavní trenér a dvě jako asistent. K tomu mi připadají další povinnosti, které vycházejí z personálního obsazení klubu. Mám na starosti v podstatě veškerou agendu, co se týče vytváření tréninkových rozpisů, registrací hráčů, komunikaci se správci městských zařízeních, starost o registrace hráčů atd. Je toho spousta a věřím, že každý, kdo někdy dělal nějakého funkcionáře v klubu, tak si umí alespoň z malé části představit, co vše to zahrnuje.

I když je v dnešní době těžké plánovat, jaké jsou vaše vize, jakých cílů byste chtěl v klubu dosáhnout?

První věcí je dlouholetý koncept mládeže. Je podle mě důležité jasně stanovit a vytyčit cíle, priority pro klub a nastavit mu směr. Protože jen přežívat z roku na rok je dle mého neudržitelné. Další věcí je zvýšit efektivitu náborů tak, abychom dokázali vytvářet početně silné ročníky, které jsou podmínkou pro kvalitní tréninkový proces. Rodiče chceme lákat na kvalitní nábory a tréninky, které je budou bavit a budou jim dávat smysl. Postupně bych chtěl, abychom na jedné straně dokázali vychovávat v ročnících kvalitní hráče, kteří budou mít potenciál odcházet do extraligových klubů. Na straně druhé vytvořit dohody s kluby, aby nám zase posílali hráče, kteří by si u nich nezahráli k nám. A tím udržovat všechny kategorie „životaschopné“.

Co dále?

V neposlední řadě samozřejmě zkvalitnit podmínky pro trenéry, kteří tu práci dělají téměř zadarmo. Myslím si, že málo kdo si uvědomuje, kolik práce a úsilí vkládají do výchovy našich hráčů.

Jak jsme již zmínili, v dnešní době je těžké plánovat, i přesto, s čím jdete do nové sezony a skončí dříve, než začne?

Upřímně mám trošku obavy, zda je vůbec možné tímto způsobem dohrát jakoukoliv soutěž v Česku. A je jedno, o jaký sport se jedná. Ovšem, pokud to bude jen trochu možné, je našim cílem rozjet právě zmiňované nábory a začít pracovat od nejmenších kategoriích. Věříme, že pokud budeme dělat svoji práci dobře tak, aby děti hokej bavil a rodiče v něm nacházeli smysl, tak to vyjde.

– Jan Prokop