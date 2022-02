K olympiádě se rozpovídali hokejový obojživelník Radek Pilař a forward Jakub Orsava, oba hráči královéhradeckého Mountfieldu.

1. Co říkáte na první vystoupení českého týmu na OH v Pekingu proti Dánsku?

2. Jak podle vás reprezentace na turnaji dopadne?

3. Koho tipujete na jednotlivé medaile?

4. Ester Ledecká získala celkově třetí zlato na OH, jak ji vnímáte?

Radek Pilař, hráč Mountfieldu HK:

1. Bohužel jsme v první třetině dostali dva smolné góly. Od toho se potom vyvíjel celý zápas. Dánové skvěle bránili a už bylo velice obtížné dostat se přes jejich obranu a dát víc gólů.

2. Věřím, že kluci ještě udělají nějaký úspěch. Myslím si, že první nepovedený zápas je nakopne a začne se jim dařit.

3. Turnaj podle mě vyhraje Rusko, druzí budou Švédové a bronz vybojujeme my.

4. Závod jsem bohužel nesledoval, ale je to unikát, že se ji takhle daří na prkně i na lyžích. Je to doslova mazec, když si vezmeme, že na snowboardu v sezoně moc nejezdila a na olympiádě získá zlato.

Jakub Orsava, hráč Mountfieldu HK:

1. Kluci nehráli špatně, ale nedali gólovky, co si vypracovali. Bylo to hodně bojovné utkání, Dánové se rychle dostali do vedení 2:0, pak to víceméně ubránili, když jen vyhazovali puky z pásma. Naši už bohužel nenašli recept na jejich gólmana.

2. Je asi jedno, jak skončíme v první fázi turnaje. Lámat se to samozřejmě bude v osmifinále a čtvrtfinále. Uvidíme, jak to klukům sedne a jakou formu budou mít v těch důležitých chvílích.

3. Úplně jsem nesledoval, kdo má jaké hráče na soupiskách, ale určitě bude silné Rusko a myslím, že na tom bude dobře i Finsko. Záležet však bude na maličkostech a formě.

4. Závod Ester Ledecké jsem viděl. Přišlo mi, že jela úplně v pohodě a každou svoji jízdu s ledovým klidem vyhrála. Vypadalo to, že už před startem věděla, že vyhraje, což také potvrdila. Byla to paráda.