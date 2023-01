Výhra na západě Čech měla hned několik velkých pozitiv. Nová posila Mountfieldu Jan Eberle se dokázal v premiéře hned dvakrát prosadit.„Myslím, že pro Honzu to musel být nesmírně těžký zápas. Přišel na jeden trénink a hned jel s námi na zápas. Navíc se hrálo v Plzni, kde několik sezon působil, proto to pro něj bylo hodně emotivní. Super, že se mu ten zápas takhle podařil a dal dva góly. Důrazem v brankovišti nám hned ukázal, proč přišel a co od něj očekáváme,“ pochvaloval si hradecký asistent Tomáš Hamara.

PRVNÍ NULA

Čtvrteční večer měl však i dalšího hrdinu. První nulu v sezoně si připsal gólman Jan Růžička. Ten pochytal všech 18 střel soupeře a mohl si dodat potřebné sebevědomí do další části sezony, které mu v předchozích duelech možná trochu scházelo. „Pro něj je to opravdu důležité. Kluci mu v tom hodně pomohli a Růža má končeně nulu. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, ale zvládl to. Hlavně po psychické stránce by mu to mělo pomoct. Výhra je důležitá pro celý tým, dokázali jsme hrát bez obdržené branky, což vždycky povzbudí,“ řekl Hamara.

Východočeši zaznamenali pátou venkovní výhru v řadě, čímž potvrdili, že v halách svých soupeřů se jim v poslední době daří víc než doma. V tabulce zápasů venku jsou čtvrtí nejlepší v extralize.„Nevím, čím to může být,a ani na to nejde nějak jednoznačně odpovědět. Jsme samozřejmě rádi, že venku dokážeme bodovat. Možná jsme pro domácí zápasy měli trochu těžší soupeře. S Třincem jsme uhráli bod, který je dobrý, ale potom průběhu jich mělo být víc. Víc jak půlku zápasu jsme měli navrch a byli jsme dominantnější. Už v neděli hrajeme doma, tak snad vybojujeme tři body,“ věří Hamara.

Pro něj byl včerejší den hodně náročný. Nejdřív večerní vítězný zápas v Plzni, poté následoval rychlý přesun domů, kde s celou rodinou sledoval po půlnoci finálový zápas České republiky proti Kanadě na mistrovství světa hráčů do 20 let. Za národní tým totiž výborně reprezentoval jeho syn Tomáš. Zlato sice těsně uteklo, ale i tak jde pro český hokej o fantastický úspěch. „Co kluci dokázali, je neskutečný úspěch. Povedlo se jim to jejich obrovským nadšením, vůlí. Obětovali toho hodně a byli za to odměněni. Samozřejmě je škoda skončit těsně pod vrcholem a pro kluky to je těžké, ale časem všichni docení, co dokázali,“ uvedl Hamara.