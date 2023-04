/FOTO/ Zkazil mistrovské oslavy. Gól hradeckého útočníka Radovana Pavlíka v prodloužení čtvrtého zápasu narušil Třinci plán. Oceláři už se viděli, jak slaví čtvrtý titulv řadě na domácím ledě před napěchovanou Werk arénou. Jenže o ten letošní budou proti Hradci muset dál bojovat. Finálová série se ve středu vrátí na východ Čech.

Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 22. dubna 2023, Třinec. Radost Radovana Pavlíka z Hradce Králové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

NA KONFETY NEDOŠLO

„Smoli už před zápasem říkal, že celé město už je připravené a že jim musíme zkazit tu radost, konfety a povedlo se nám to,“ usmíval se po zápase střelec vítězné branky. Ta přišla už po 34 vteřinách prodloužení, když po Jankově střele puk tečoval do tyčky Miškář a Pavlík přispěchal s dorážkou. Domácí ještě vyrukovali s trenérskou výzvou, ale ta jim nic platná nebyla.

Sen stále žije! O výhře v Třinci rozhodl Pavlík, Hradec vrací finále domů

„Strach jsme neměli, protože kluci od videa i trenéři hned říkali, že to vysoká hůl nebyla a že je situace v pořádku. Rozhodčí to naštěstí uznali,“ popsal situaci po góle Pavlík. Rozhodnutí tak zařídili dva odchovanci východočeského klubu. „Spolu s Mišákem jsme už hráli v mládeži. Je to super, užíváme si to,“ řekl hradecký rychlík, který dal v letošním play off třetí gól. „Lehká euforie tam byla, ale zatím jsme jen snížili stav na 1:3. Navíc jsem byl málem kopyto, které si to ukopne do rohu, ale vyšlo to.“

Čtvrtý finálový zápas byl v mnoha ohledech jiný než ty předchozí. Ve druhé třetině se nezvykle často vylučovalo. V závěru si Třinec vytvořil drtivý tlak, což rozhodně není zvykem. Tím nejdůležitějším faktorem však bylo, že Mountfield poprvé v sérii vedl, když na konci první třetiny prostřelil Kacetla obránce Jank.„Je to opravdu o první brance, říkali jsme si, že tentokrát prostě musíme vést my. Třinec má dobře zabezpečenou obranu a je těžké se přes něj prosazovat. Jsme za to rádi,“ uvedl Pavlík.

Ocelářům se podařilo vyrovnat na začátku prostřední části a v poslední třetině dělali vše proto, aby mohli slavit doma. „Měli nápor a chtěli si dojít pro titul. Všimli jsme si, že hrají na tři lajny. Před prodloužením jsme si proto říkali, že jim budou chybět síly. Pro nás je jen dobře, že pohár zůstal zabalený,“ těšilo Pavlíka.

MŮŽE SE STÁT COKOLIV

Obhájci titulu jsou pořád v komfortní situaci, když v sérii vedou 3:1 na zápasy, navíc mají velké zkušenosti z předchozích let a jedna prohra je nemůže rozhodit. Na druhou stranu Východočeši jim jasně ukázali, že poslední krok nedostanou zadarmo. „Je nejtěžší, teď už se může stát cokoliv. My koukáme hlavně na další zápas v Hradci a co se bude dít dál, to se teprve uvidí,“ myslí si pětadvacetiletý forvard.

Na soutoku Labe a Orlice se páté utkání bude hrát ve středu od 17 hodin. Oba týmy tak musí především co nejlépe zregenerovat. „Kdo chce, chodí se sklouznout na led, ale musíme si hlavně odpočinout. Příprava už není tak podrobná, ukážeme si nějaké chyby ze zápasu. V tuhle chvíli už každý ví, co má dělat,“ přiblížil plány přípravy Pavlík.

Hradečtí hokejisté ale nebudou chtít končit ani doma. „My určitě nemáme splněno, každý, kdo je ve finále, chce nad hlavu zvednout pohár. Kdyby to vyšlo tak, že v posledním domácím zápase převezmeme titul, to by byla pohádka. Ale teď na to vůbec nemyslíme, všechno je to hrozně daleko. Je potřeba hlavně urvat další utkání,“ uzavřel Pavlík.