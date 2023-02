Branky a nahrávky: 32. Čerešňák (Radil, Zohorna) – 10. Mueller (Lakatoš), 29. Fridrich (Lakatoš), 51. Chlán (Koch, Kotala), 54. Dej (Prčík). Rozhodčí: Jeřábek, Stano – Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 10 027. HC Dynamo Pardubice: Will – Vála, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář, Bučko, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – R. Kousal, Poulíček, T. Zeman – Herčík, A. Musil, Vondráček. Trenér: Radim Rulík. HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, L. Krenželok, Lakatoš – Kotala, Chlán, Kalus – Dej, Marosz, Jarůšek. Trenér: Miloš Holaň.

Třikrát v letošní sezoně Dynamo vyzrálo na Vítkovice. Vždy těsně. Doma v základní hrací době, ve venkovních měřeních sil pak na nájezdy a v prodloužení. Jenže sbírku výher nezkompletovalo. Před vlastními fanoušky, před vyprodanou enteria arenou prohrálo o tři branky.

Pardubičtí vypadli hned na začátku z tempa, když je oslabil faulem čerstvý reprezentant Vála. Vítkovice se však až na střelu Mikuše od modré do žádné vážné šance nedostaly. Na druhé straně pláchl svému strážci Sedlák, Hyka jeho přihrávku nezrealizoval. Taktické šachy zrušilo dvojité vyloučení domácích hráčů ve stejný okamžik. Nejdříve na hraně porušení pravidel vystupoval Čerešňák, aby naopak poněkud nevybíravě fauloval T. Zohorna. Jeho provinění si šli rozhodčí ověřit na videu a vyměřili mu dvojnásobný trest. Z hostující přesilovky pět na tři uplynulo pouze třiadvacet vteřin, když po příhře Lakatoše udeřil Mueller. Vypálil totiž bez přípravy a Will už nestačil odstranit křoví ve svém výhledu. Zbývající tři minuty a půl přežilo Dynamo bez úhony. Činil se ale znovu muž s maskou, když zastavil dorážku Kaluse. Ve druhé polovině úvodního dějství se nic hodné k zaznamenání nepřihodilo.

Do prostřední části vstoupili domácí nažhaveni. Jejich zvýšenou aktivitu umocnila početní výhoda. Ještě při její signalizace sevřeli soupeře do kleští, ale Košťálek orazítkoval jen horní konstrukci. V přesilovce pokračoval pardubický tlak. Cienciala z první však vypálil bombu do Klimeše. Po návratu hříšníka ujeli Ostravané do přečíslení. Mueller předložil puk Lindbergovi, Will čaroval. Rozlet Dynama zastavil Košťálek nebezpečným najetím do protihráče, za což vyfasoval dvojku. Hosté ale domácího gólmana prakticky neohrozili. Za to při stejném počtu hráčů na ledě nejdříve Fridrich ztroskotal na Willovi. Jenže pak vtrhl do otevřené Lakatoš a předložil Fridrichovi puk na zlatém podnosu. Ten musel síť v poloodkryté kleci provětrat. V polovině utkání putoval autor druhého gólu za katr. O chvíli později ho následoval Dej, ovšem s ním odjel na trestnou i Sedlák. Při prvním ataku domácích, byl po ráně holí otřesen Klimeš. A vzápětí byl otřesen jiným způsobem. Radil nabil Čerešňákovi, který pumelicí objevil škvíru v podpaždí vítkovického lapáka. Dynamo zvýšilo obrátky. Vondráček oslovil Herčíka, ale ten už byl u Klimeše moc blízko. Košťálek vyslal další projektil, který Klimeš vyrazil k Zemanovi, ten však puk mezi tři tyče nepropasíroval. A do třetice Pardubice. Zohorna se prodíral po křídle, ale se skóre ve druhé třetině ani on nepohnul.

Přestávka otupila pardubické tempo a třetí perioda se znovu nesla ve vyrovnaném duchu. Útoky se střídaly na obou stranách. Dynamáci vsadili na volnější beky, ovšem ti neměli seřízenou mušku. Kolář střílel nad, Košťálek vedle. Ve 48. minutě podnikli výpad Poulíček se Zemanem a Klimeš vytáhl další zákrok. A tak udeřilo před Willem. Ťukes sehráli Kotala s Kochem. Ten už mohl střílet, ale ještě našel Chlána, který namířil do opět odhalené brány. Třetí gól vyburcoval domácí ke snížení, jenže jim ujela dvojice protivníků. Prčík vyslal ostrou ránu na Willa a jím vyražený puk nasměroval do sítě Dej. Z tohoto dvojitého zásahu v rozmezí 208 sekund se už Pardubice nevzpamatovaly.