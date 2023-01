Branky a nahrávky: 20. Plekanec (Jágr, Kubík) – 32. Štetka (Zohorna, Radil), 33. A. Musil (Herčík), 38. Poulíček (Cienciala, T. Dvořák), 54. Paulovič. Rozhodčí: Pražák, Šindel – Brejcha, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 2987.

Rytíři Kladno: Brízgala - Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – M. Procházka, Pytlík, Beran – O. Bláha II, Zikmund, Melka – Michnáč.

HC Dynamo Pardubice: HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála, Tvrdík –Cienciala, L. Sedlák, Hyka –Štetka, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Herčík, A. Musil, Vondráček.

Bez potrestaného Roberta Kousala musely nastoupit Pardubice proti Kladnu. Byli to právě východočeši, kteří měli první šanci. V páté minutě po prohraném buly získal v útočné třetině puk Zeman, ale příležitost trefit odkrytou klec zahodil. Na druhé straně si Rytíři vypracovali šanci, když Brodecki střílel z levého kruhu, ale Roman Will byl pozorný a prostor si pohlídal. Nejspíš největší příležitost Dynama přišla v 13. minutě. Paulovič byl úplně volný mezi kruhy, ale jeho střela neměla razanci a Brízgala stačil puk vykopnout. To Kladno dokázalo svoji největší šanci proměnit, a to v samotném závěru úvodního dějství. Konkrétně u toho byla "svatá dvojice" domácích. Jágr posunul puk na Plekance, jenž projel pardubickou obranou jako nůž máslem a uklidil puk za Romana Willa - 1:0.

Začátek druhého dějství opět nenapovídal, že by hrál první a poslední tým Tipsport Extraligy. Právě Rytíři byli aktivnější a Pardubice příliš do ničeho nepouštěli. To se však změnilo v polovině hrací doby. K obratu nadstartoval své spoluhráče Štetka, který stál na konci pohledné souhry Radila a Zohorny - 1:1. Slovenský útočník navíc zapsal premiérovou trefu v pardubickém dresu.

Pardubice zaply naprosto odlišný mód a svého soupeře najednou "drtily" ve všech aspektech hry. Důkazem byla druhá branka, která přišla vzápětí po té první. Tu vstřelil Adam Musil, jenž ukázal výborný důraz před brankovištěm Brízgali a doklepl puk za jeho záda. Za poznámku však také stojí práce Herčíka, který prokličkoval mezi obránci a vstřelení druhého gólu svému spoluhráči usnadnil. Dynamo i nadále dominovalo na kladenském ledě a odměnou jim byla přesilová hra. Pardubičtí v ní zlomili prokletí a nízkou produktivitu, když po kombinaci Ciencialy a Dvořáka stál kapitán Patrik Poulíček, jenž poslal své spoluhráče do dvoubrankového vedení. V samotném závěru druhé třetiny mohl snížit Jágr, ale jeho bekhendovou střelu Will chytil.

Divoký ale bezbrankový úvod se hrál i v poslední části základní hrací doby. Po dvou minutách hry jel sám Cienciala na Brízgalu, ale ten blafák pardubického forvarda přečetl. Domácí gólman i v dalším průběhu třetí třetiny deptal svěřence trenéra Rulíka. To však skončilo v čtyřiapadesáté minutě, kdy se poměrně netradičně prosadil Paulovič, jenž dokázal využít zaváhání v domácí obraně. Díky této trefě si tak nadělil opožděný dárek k jeho sobotním osmadvacátým narozeninám.

Téměř čtyři minuty před závěrem utkání domácí odkryli svoji klec a zkusili hru bez brankáře, ale ani tak si Rytíři nevypracovali žádnou výraznou šanci. Dynamo tak po nevýrazném úvodním dějství zaplo naprosto rozdílný mód a dotáhlo utkání do vítězného konce. Díky třem bodům zůstávají na prvním místě před Vítkovicemi s čtyřbodovým náskokem.