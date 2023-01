Branky a nahrávky: 20. Vondráček (Čerešňák), 37. Vondráček (Poulíček), 58. L. Sedlák (Hyka), 60. Paulovič – 54. R. Pavlík (Novák). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Klouček, Zíka. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno). HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenér: Radim Rulík. Mountfield HK: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Morong, Štohanzl, Lang. Trenér: Tomáš Martinec.

Pět na pět. Ne, řeč nebude o hře v plném počtu. Oběma týmům chyběla z různých důvodů pětice hráčů. Na pardubické straně Kousal, Košťálek, Říčka, Vála a Frodl, hosté museli oželet účasti kvintetu Kevin Klíma, Gaspar, Okuliar, Smoleňák a Zachar. Velkou událostí pro fanoušky Dynama byl návrat kokainového hřišníka Mandáta po dvouletém trestu.

Tomáš Vondráček dal gól v přesilovce i oslabení.Zdroj: Ladislav Adámek

Derby začalo svižně a až po půl minutě šel za katr Eberle, který fauloval Sedláka. Domácí si vytvořili zámek až ve druhé minutě přesilovky, ovšem Kiviaho střely Čerešňáka i Poulíčka dobře viděl. Ve čtvrté minutě jeho lapačka zastavila také střelu A. Musila. Vzápětí se z faulovaného stal faulující, a tak Sedlák putoval na trestnou lavici. Hosté rovněž vystřelili dvakrát nebezpečně (McCormack a F. Pavlík) a také Will neměl zakrytý výhled. V první velké šanci se ocitlo Dynamo. Vondráček nalil puk Sedlákovi, kterému ale sjel z hole. Ve 12. minutě si vysloužil „dvojku“ Cienciala, ovšem Hradec v početní výhodě vůbec nic nevymyslel. Na jejím konci chyboval Jergl, A. Musil ujel podél mantinelu a předložil Vondráčkovi přihrávku na zlatém tácu. Jenže kolegovi také puk sjel z hokejky. Mountfield dorovnal vyloučení, když se proti pravidlům provinil Štohanzl. Pardubice vyslaly jedinou ohrožující střelu Čerešňákem. Po zákroku Kiviaha zapomněly na zadní vrátka a hosté se dostali do přečíslení. Perret se rozhodl zakončit sám, ale trefil Willa někam do hrudi. Minutu před koncem první třetiny rozšířil počet trestaných Cingel. A jako první na lavici obžalovaných nevydržel celou dobu. Ne proto, že by ho vyhnal klakson, on ho vyhnal gól domácích do šatny. Dvanáct vteřin před odchodem do kabin se po bombě aktivního Čerešňáka vykoupil Vondráček, který poslal puk bekhendem do odkryté klece.

Prostřední periodu zahájil štiplavou ranou z první obránce domácí Kolář, který si všiml, že Kiviaho má zakrytý výhled. Jeho spoluhráč Poulíček se záhy dopustil podrážení, ale Hradec kromě střely najíždějícího McCormacka těsně vedle horního růžku, bránu soupeře neohrozil. Ve 27. minutě podnikl výpad do útočného pásma Poulíček a jeho snažení ukončilo úmyslné posunutí brány. Přísnější měřítko střely v přesilové hře snese pouze ta Dvořákova. Poté co se Jergl vrátil z lavice hanby, položil si domácího beka, ovšem další klička už byla jaksi na víc. Na druhé straně se šikovně uvolnil Sedmák, ale střílel mimo. Vyrovnání na 4:4 v počtu vyloučených zařídil Štětka (akorát dostal dvojnásobný dvouminutový trest). V početní výhodně Lev dvakrát vystrašil Willa, když v jednom případě ho zachránila tyč. Jenže hostujícím obráncům pláchl Vondráček a utaženou střelou na zadní tyč zvýšil vedení svých barev na 2:0.

Zkraje třetího dějství dostal Hradec šanci na případný zvrat. Za zdržovaní byl potrestán gólman Will, ale svůj prohřešek si odpracoval. Proti pravidlům se provinili i hosté, když Marcel trefil Sedláka místo do ramene do ucha. Po třiceti vteřinách však T. Zohorna zbytečným faulem vyrovnal poměr sil na ledě. Při klasické hře pět na pět se dostával do slibného zakončení Radil, ale akci nedotáhl do gólového konce. Hradec rozdmýchal plamínek naděje šest a půl minuty před koncem. Po nahození se před Willem nejlépe a nejdůrazněji orientoval R. Pavlík. Hosté si ale na dvě minuty zkomplikovali situaci, protože McCormack putoval za „mříže“. V přesilovce Hyka přihrál zpoza brány Ciencialovi, ale Kiviaho zasáhl. Stejný hráč pak „zabil“ i přečíslení tři na jednoho, když se Mountfield vydal na zteč. Aby toho nebylo pro hosty málo R. Pavlík smolně vyhodil puk mimo ledovou plochu. Půlminutovou přesilovku pět na tři domácí nevyužili, ale tu „horší“ už ano. Hradecký kouč vsadil v posledních dvou minutách na risk a odvolal Kiviaha na střídačku. Jeho tým Dynamo sevřel, Will však držel jak ševcovské lepidlo. Čtyři vteřiny před závěrečnou sirénou zatloukl do hradecké rakve čtvrtý hřebík Paulovič. A led předčasně zaplnila salva perníčků…