Celou základní část odpočíval ve své jeskyni. Občas vychrlil nějaký ten plamen, ale spíše připomínal leklého tvora… Vše se otočilo příchodem jeho období. Vystrašený dráček se v play off jako mávnutím kouzelného proutku proměnil v nenasytnou saň. Každou výhrou jí rostou hlavy. Po té pardubické ve druhém semifinále už jich má pět. Třinec zatím navazuje na tři prvenství v řadě. Teď se na dva dny chystá do jeho sluje pardubické Dynamo. Do zavazadlového prostoru kustodi přibalili kromě hokejek také meče. Protože ve vyřazovacích bojích ožívá motto soupeře: Máme Sílu Dračí!

Patrik Poulíček se vrací ke druhém zápasu s Třincem, kde chyběla tolik potřebná dravost. | Foto: Ladislav Adámek

3. a 4. SEMIFINÁLE

HC Oceláři Třinec (6.) – HC Dynamo Pardubice (1.)

Čtvrtek i pátek v 17.00

Naopak spícího ve druhém zápase série s Třincem připomínali pardubičtí hokejisté. Jako by jim někdo přimíchal do iontového nápoje tlumící prášky. Před zítřejším i pátečním utkáním však budou muset zkonzumovat nějaký dryák… I když… Bude stačit vrátit se k nasazení z prvního duelu. Ostatně to popisuje jako příčinu prohry v pardubické odvětě také kapitán pro tyto dny hostujícího týmu.

Semifinálová analýza: Dynamo se proměnilo ze zmrzlého ledovce v jezero

„Naše nasazení nebylo tak vysoké jako v prvním zápase. Netlačili jsme se tolik do brány. Nevyhrávali jsme osobní souboje, ze kterých pramenily naše ztráty a vyplývaly jejich góly,“ uhodil hřebíček na hlavičku Patrik Poulíček.

Opona slezského dvojboje se rozhrne za stavu 1:1. S jakým herním plánem vyráží na led Pardubice?

„Věříme našemu systému. Musíme ale hrát celých šedesát minut stejně. Za jakéhokoliv stavu. Strojově soupeře ničit! Dělat to, v čem jsme nejlepší.“

Zdroj: Youtube/HC Dynamo Pardubice

V Třinci neprohráli

Nějaké změny ale přijdou. Už jen proto, že venku musí jeho tým střídat jako první. Třinec může na lajnu s rozdílovým hráčem Lukášem Sedlákem nasadit borce, kteří ho budou chtít vygumovat.

„Taková jsou pravidla. My s tím nic neuděláme. Musíme se s tím poprat a ne nad tím bědovat. Jestli to bude pro nás těžší, ukáží až samotné zápasy. My musíme být koncentrovaní na každou situaci a vytěžit z ní co nejvíce. Nejlépe, aby nás dovedly k vítězství,“ povídá odhodlaně.

Kacetlovi jsme znejistěli auru, říká Radil po prvním semifinálovém bodu v kapse

Optimismus může jeho týmu dodat fakt, že Dynamo v této sezoně v Třinci jenom vítězilo. Ve druhé čtvrtině 3:2 a v té závěrečné dokonce 4:0.

„Abych řekl pravdu, tohle nějak nevnímám. Nedívám se na utkání zpětně. Každý zápas je jiný a play off se ani se základní částí nedá srovnávat,“ opakuje oblíbená a snad i pravdivá slova mezi hokejisty Patrik Poulíček.

Ve druhém zápase nevyužili Východočeši dobrého rozpoložení po první výhře. Využije Třinec dobrého rozpoložení po dorovnání série venku, nebo si Pardubice ve třetím pokračování vezmou vedení zpět. A jak dopadne čtvrté utkání?