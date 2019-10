Podkrkonošská klasika v minulé sezoně nabídla tři vítězství Trutnova a pouze jeden úspěch soupeře z Vrchlabí, proto se čekalo, jak se favorit bude soustředit na protiúder. Soustředil se lépe než loni, leč nestačilo to.

Svěřenci trenéra Váchy si na rivala znovu věřili a sestavě nabité ofenzivními esy toho ve středu moc nedovolili. Ač Vrchlabští nebyli horším týmem, v předbrankovém prostoru tentokrát nebyli dostatečně úderní.

O jediný vstřelený gól se postaral útočník Mrňa. Čtrnáct vteřin před úvodní sirénou inkasovali domácí dva dvouminutové tresty najednou a nabídnutou výhodu dokázali hosté využít během devíti vteřin!

V pokračující přesilovce na startu prostřední části Stadion druhý úspěch nepřidal a to byla chyba. Trutnovští ožili, při dvou náznacích nejprve jen zahrozili, třetí šance už přinesla vyrovnání.

Střelu Krska ve 28. minutě ještě Soukup vyrazil, na dorážku Bucka už byl ale krátký – 1:1. Pak si oba celky zahrály po jedné přesilové hře, a když už to vypadalo na smírný odchod do kabin, přišel gól.

Zatímco Vrchlabští dokázali gólově udeřit pět vteřin před koncem úvodní dvacetiminutovky, Draci si trefu do šatny připravili na čas 39:58! Faltysova rána od modré sice branku minula, puk se ale od zadního mantinelu vrátil před Soukupa, kde stál zkušený Kubinčák a na něj už zívala poloodkrytá klec – 2:1.

Závěrečná perioda nabídla velkou snahu hostujícího mužstva o zvrat, ta však narážela na obří houževnatost protivníka. Domácí před rekordní návštěvou sezony bojovali jako lvi a těsný náskok do sirény s vypětím všech sil uhájili.

„Konečně jsme celé tři třetiny podali konzistentní výkon a neměli žádný herní výpadek. Určitě to byl náš suverénně nejlepší výkon z těch šesti zápasů, co jsme zatím odehráli. Pořád jsme si drželi tempo. Vrchlabí se do nás tlačilo, je to suverénně nejlepší mančaft, se kterým letos budeme hrát. Jsou silní, ale je vidět, že v derby je náš výkon vždy jiný než v ostatních zápasech, protože se na něj dokážeme vyhecovat a nějakým stylem se psychicky připravit. Atmosféra byla opět famózní. Myslím, že tohle ve druhé lize nemá obdoby,“ zhodnotil duel asistent trutnovského trenéra Ondřej Poul.

Za vrchlabskou stranu se hodnocení utkání ujal Petr Hlaváč, jenž sympaticky pochválil soupeře za bojovnost. „Nedá se říct, že bychom podali špatný výkon, prostě jsme neproměnili naše šance, dali pouze jeden gól a na ten se těžko vyhrává. Soupeř ze dvou vhazování otočil zápas, což je trestuhodné. Domácí bojovali. A když někdo takhle bojuje, přikloní se k němu i to štěstí. Je to první porážka v sezoně, někde jsme prohrát museli, ale je blbý, že zrovna tady. Je nám to líto hlavně kvůli fanouškům.“

V noční můru se hokejistům Dvora Králové změnil výjezd k utkání na led Mosteckých Lvů. Po ještě vyrovnané úvodní třetině (1:0) hosté absolutně nezvládli prostřední část, během níž inkasovali osm (!) branek a nakonec ze severu Čech odjeli s potupnou desítkou.

Trutnov – Vrchlabí 2:1

Fakta – branky a asistence: 28. Bucek (Poul), 40. Kubinčák (Faltys) – 20. Mrňa (Bednář, Urban). Rozhodčí: Velčovský – Žídek, Maňák. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1225. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:0.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner – Pražák, Vácha, Kynčl, Junek, Faltys, Višňák, Kozák, Suk – Starý, Fedulov, Svoboda – Chytráček, Janoušek, Tatar – Kubinčák, Martinec, Jedlička – Bucek, Krsek, M. Poul.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Jirků, Havránek, Vágner, Bendík, Vašíček, Voženílek, J. Moník, Kynčl – Sýkora, Urban, Bednář – Hlaváč, Kastner, Mrňa – Hozák, Matějček, Chalupa – Dvořák, F. Jirásek, F. Moník.



Mostečtí Lvi – Dvůr Králové 10:1

Fakta – branky a asistence: 17. Mical (Havlůj, Urbánek), 21. Drašar (Mála, Bakrlík), 27. Bakrlík (Havlůj), 31. Čejka (Kýhos, Nedrda), 34. Mical, 36. Bakrlík (Havlůj, Urbánek), 37. Böhm (Čejka, Nedrda), 38. Bakrlík, 40. Smolka (Mical, Kýhos), 53. Mála (Drašar) – 42. Hoskovec (Půhoný, Franc). Rozhodčí: Luczków – Tichý, Janíček. Vyloučení: 6:4. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 200.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Vlk (27. Čáp, 38. Vlk) – M. Tondr, Matějíček, Petira, Franc, Čáslava, D. Jirásek, Oliva – Brokeš, Havlas, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Valášek, Hrazdira, Šedivý – Rozlílek, Ježek, Fořt.



Program 8. kola, sobota, 17.00: Dvůr Králové – Jablonec, Nová Paka – Most; 17.30: Bílina – Trutnov; 18.00: Vrchlabí – Řisuty.