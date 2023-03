KRAJSKÝ HOKEJ /FOTO, VIDEO/ Dva hrdiny mělo páteční druhé finálové utkání krajské hokejové ligy. Útočník Josef Pilný zařídili hostům dvěma zásahy v úvodní třetině náskok, na který soupeř nedokázal odpovědět. A gólman František Veselý nepustil za svoje záda ani jeden kotouč. Suma sumárum, finálová série se stěhuje k nedělnímu třetímu měření sil na Královéhradecko za rovnovážného stavu.

Druhá branka zápasu z hole novobydžovského Josefa Pilného. | Video: Radek Halva

725 platících diváků napočítali kluboví pokladníci a takovou kulisu měl hokej v Litomyšli naposledy možná za slavných titulových jízd v minulé a předminulé dekádě.

Středeční výhra navíc fanouškům pochopitelně vlila do žil pořádnou dávku optimismu.

Jenže ten jim poměrně záhy přimrzl…

Stadion od začátku dokazoval, že si do autobusu naložil bohatou porci odhodlání zapsat první finálové vítězství. A ve 12. minutě začal tohle úsilí naplňovat Pilný, který nečekal, až rozhodčí odpískají signalizovaný trest protihráče, a ostrou střelou propálil chumel hráčů před Horáčkem – 0:1.

A byl to stejný hokejista, který se o něco později bezprostředně po vhazování protáhl šikovně před branku a procedil kotouč přes jejího strážce podruhé. To byl gól z kategorie laciných a s domácími viditelně otřásl.

Neúspěšný tlak Litomyšle v přesilovce v závěru úvodní třetiny:

Zdroj: Radek Halva

Více do nebezpečných situací se začali dostávat až ve druhé dvacetiminutovce a což o to, měli i příležitosti ke skórování, jenže se zakončením si na rozdíl od nedělního zápolení nepotykali. Naráželi do zformované obrany, na bezchybného gólmana i na vlastní nepřesnost, z přemíry snahy hodně kazili a pořád se nemohli prosadit.

Hosté nehrozili příliš často, ale když se jim bleskový výpad povedl, tak stál za to. Jako ve 34. minutě, kdy z kruhu napřáhl Hlaváček a lépe se trefil nemohl – 0:3.

Litomyšlským sice ještě zbývala celá třetí část, ale v ní nedokázali vyrazit taktovku z novobydžovských rukou. Hosté totiž předvedli perfektní defenzivní práci, domácí se těžko probíjeli do útočného pásma a do slušných palebných pozic se dostávali jen minimálně.

Navíc jakékoli jejich úsilí o soustavnější tlak torpédovalo několikeré zbytečné vyloučení, takže si soupeř koncovku zkušeně pohlídal a dokráčel si pro vítězství.

Finálová série dostala novou zápletku.

Krajská hokejová liga – finále, 2. zápas:

HC Litomyšl – Stadion Nový Bydžov 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). Branky: 12. Pilný (Zmítko, Hlaváček), 17. Pilný (Jebavý, Divíšek), 35. Hlaváček (Černý, Procházka). Rozhodčí: Kratochvíl, Kis – Kalus, Kolář. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 725. Stav série: 1:1.

Litomyšl: Horáček (M. Dostál) – Švec, Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš – Jankovský, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, Vomočil, Edl, J. Dostál. Nový Bydžov: Veselý – Muška, Matějíček, Zmítko, Brotánek, Bezděk, Heligr – Divíšek, Postolka, Chára, Procházka, Eis, Jebavý, Černý, Bureš, Hlaváček, Pilný.

Příští program:

Finále, 3. zápas, neděle 12. března, 17.00: Nový Bydžov – Litomyšl. O 3. místo, 1. zápas, neděle 12. března, 17.00: Česká Třebová – Nové Město nad Metují.