Nová Paka – Krajská hokejová liga pokračovala ve středu dalším kolem. Mužstvo HC Jičín mělo svoje utkání odloženo. Novopačtí se představili na domácím ledě v duelu proti Třebechovicím.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Úvod utkání patřil hostujícímu týmu, když jeho dobrá hra a fatální chyba domácího obránce poslala tým Nové Paky v úvodu rychle do kolen. K obratu zavelel Zvolenský, přidal se Jebavý, další kontaktní brankou Šuvara a vyrovnání přinesl znovu Martin Jebavý. Rozhodující nájezd proměnil Jan Kadeřábek. Martin Abrahám zlikvidoval v utkání pět samostatných nájezdů, dva v základní hrací době, tři v závěrečné sérii o vítěze utkání!



BK Nová Paka – SK Třebechovice 5:4 po samostatných nájezdech (0:3, 3:1, 1:0 – 0:0, sn 1:0). Byť domácí nezačali špatně, vinou špatné rozehrávky domácího obránce, dostali branku již ve třetí minutě utkání. Pak neproměnil velkou šanci domácí Petr Zvolenský a vzápětí byl velice přísně vyloučen. Nutno však říci, že takový metr držel rozhodčí celé utkání na obě strany. Přesilovku sehráli hosté ukázkově, přesnými a rychlými přihrávkami zamotali na ledě hlavu všem a do odkryté branky pohodlně střílel podruhé hostující Filip. Při vyloučení Vojty Plecháče znovu hosté sehráli svůj vzorec a bylo to hned o tři branky. Zanedlouho měl velkou šanci domácí Vondrlík, ale nedal. Domácí v této úvodní části svého soupeře sice přestříleli, ale většinou to byly střely spíše na rozcvičení gólmana. Ve druhé třetině se domácí trochu uklidnili, dávali si pozor na přečíslení a drželi dlouho nezměněný stav.

Ve dvacáté páté minutě utkání musel zastavit nebezpečný protiútok nedovoleným zákrokem Jakub Ersepka. Nařízené trestné střílení Dostálovi zlikvidoval stále se v utkání lepšící Martin Abrahám. Dvě minuty před polovinou utkání se zjevil v útočném pásmu Petr Zvolenský, Šuvara jej poslal po levém křídle na zteč třebechovické branky a z prostoru levého kruhu přesnou ranou do protilehlého horního růžku rozvlnil hostující brankovou síť poprvé. Již o dvě minuty později dal tým Nové Paky kontaktní branku. Úplně stejným způsobem jako střelec prvního gólu dosáhl branky Martin Jebavý po přihrávkách spoluhráčů Kadeřábka s Vondrlíkem. Pět minut před koncem druhé třetiny využili hosté potřetí přesilovou hru. Tentokrát to bylo při hře pět ku třem. Jenže za další dvě minuty stáhl vedení hostí domácí Šuvara, když proměnil precizní akci přesilovkové formace. Branka padla jako většina v tomto utkání, také v přesilové hře. S jednobrankovým mankem odcházeli domácí do šaten již poněkud veselejší.



Ve třetí třetině to bylo, kdo s koho. Hosté měli znovu jedinečnou příležitost zvýšit vedení, ale po záchranném faulu domácího Vojty Plecháče hostující Filip trestný nájezd nedal. Martin Abrahám jej vybruslil, ucpal skulinu mezi betony a nakonec betonem zakončení zlikvidoval. Necelých pět minut před koncem základní hrací doby si na útočné modré vyšlápl na zteč Martin Jebavý. Objel bránícího hráče i hozenou hokejku a střelou do pravého horního růžku přinesl domácím cenné vyrovnání. A v závěru se děly věci. Nejprve domácí sto třicet vteřin před sirénou hráli neregulérně v šesti, což arbitrovi utkání neuniklo. Tím se dostali do oslabení a že hosté tuto disciplínu zvládají, potvrdili v průběhu tohoto večera již třikrát. Domácí bránili s nezměrnou obětavostí, ale jeden zákrok jim neprošel a rozhodčí je poslal do třech! Šedesát jednu vteřinu před klaksonem hráli domácí bez dvou hráčů. Téměř smrtelné oslabení ale se zázrakem ubránili a i v pokračujícím oslabení v nastaveném čase neinkasovali. Poté měli ve zbývajícím čase prodloužení více ze hry, ale hostující Petrů žádný kotouč za svá záda nepustil. O vítězi utkání se tak rozhodovalo v dovednostní disciplíně samostatných nájezdů.



Průběh samostatných nájezdů: První série: Dostál (Třebechovice) – neproměnil, Kadeřábek (N. Paka) – proměnil. Druhá série: Filip (Třebechovice) – neproměnil („horní tyč"), Hloušek (Nová Paka) – neproměnil. Třetí série: Smutný (Třebechovice) – neproměnil.



Fakta: Branky a asistence: 27:58 Zvolenský (Šuvara), 29:39 Jebavý (Vacek, Vondrlík), 36:49 Šuvara (Zvolenský, Spal), 55:23 Jebavý (Vacek), 65:00 rozhodující nájezd Kadeřábek – 2:37 Filip (Dostál), 7:37 Filip (Kostka, Drašnar), 16:45 Dostál (Filip), 35:15 Hornyš (Hendrich). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Zeman. Vyloučení: 9 a 2xTS (hosté ani jednou neproměnili): 8 a OT (Kosina). Využití: 3:3. Diváci: 105. BK Nová Paka: Abrahám (Táborský) – Spal, Štěpán – Šuvara, Zvolenský, Kadeřábek – Ersepka, V. Plecháč – Jebavý, Vacek, Vondrlík – Kulhánek, Rejl – Srnský, Havelka, Hloušek – Čejka, Š Dressler. Trenéři: A. Půlpán, L. Petera.