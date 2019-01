Nová Paka – Rychlé vedení, branky v oslabeních a samozřejmě velmi dobrá hra domácích přinesla zasloužené body v nedělním utkání krajské ligy v městě safari.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Čepek

HC Tambor Dvůr Králové – BK Nová Paka 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). V průběhu druhé třetiny hosté předvedli zlepšenou hru, ale ani úniky Rejla a Zvolenského nepřinesly snížení. Navíc Jiří Šebek nastřelil horní tyč a Petr Zvolenský po krásné akci střílel do pravé tyče. Domácí dali v této části důležitou čtvrtou branku v oslabení.



V poslední třetině stříleli nejprve domácí a když se již zdálo, že hosté odjedou s nulou, ze závaru před brankou zakončil Jiří Šebek. Zakrátko dovršil brankově akci druhé řady Jiří Slabý. Velkou šanci měl vzápětí Karel Hloušek, ale nedal. V té chvíli se dalo ještě věřit v zázrak. Ten nepřišel, a tak slavila úspěch celoplošná nátlaková hra domácích se spoustou osobních soubojů.



Fakta – branky: 2. Zdráhal (Krejcar), 13. Rychtera (Lelka), 18. Zdráhal (Komárek), 39. Rychtera, 42. Zdráhal (Dvořák, Komárek) – 52. Šebek (Plecháč), 55. Slabý (Zvolenský, Pour). Rozhodčí: Martínek – Brandejs, Hidvéghy. Vyloučení: 10 a 5+OK (Laš) – 9 a 5+OK (Konečný) a OK (Příkazský). Využití: 2:1, oslabení: 2:0!!!. Diváků: 160. Zásahy: 33:35. BK Nová Paka: Jeřábek – Pour, Ersepka – Plecháč, Štěpán – Kulhánek, Konečný 40. Štajner – Příkazský, Krátký, Hric – Zvolenský, Slabý, Šebek – Hloušek, Rejl, Horyna. Trenér Petera.



Již zítra pokračuje KHL okresním derby, když na novopacký led přijede Jičín. První utkání pod hrází rybníka Kníže vyhráli hosté 2:1. Středeční zápas začíná v 18 hodin a věříme, že i v předvánočním čase příznivci obou klubů si cestu do arény najdou.



Do konce základní části zbývají čtyři kola. Po utkání s Jičínem má Nová Paka volno, potom nastoupí v Trutnově, přivítá Semechnici a končí v Novém Bydžově. Zatím figuruje na 8. místě. ⋌(bš)