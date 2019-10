Novopacký útočník Tibor Hric po skončení utkání vyskočil na plexisklo a dostal se do rozepře s fanoušky Jablonce. Podle disciplinární komise však pouze bránil svoji matku, která byla v publiku. Nová Paka nakonec v utkání zvítězila 4:3 po prodloužení.

Domácí fanoušci po celé utkání hrubě nadávali hráčům a příznivcům Nové Paky a podle delegáta utkání Michala Hrubého nedošlo k adekvátnímu zajištění pořadatelské služby. „Jeden z fanoušků uhodil moji mamku pěstí do hlavy, takže jsem vyskočil na plexisklo a snažil se ji pouze bránit,“ uvedl na facebooku Hric. Jeho matka skončila dokonce v nemocnici s poraněnou hlavou, lékařskou zprávu doručil klub disciplinární komisi, která se v tomto případě rozhodla netrestat. „S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak DK ČSLH v souladu s čl. 523 odst. 4. soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) rozhodla, že za nastalých okolností není na místě trestat Hráče jakýmkoliv trestem nad rámec automatického zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání II. ligy ČR, a že se od jakéhokoliv dalšího potrestání hráče upouští,“ stojí v tiskové zpravě komise. Hric stál pouze jediný zápas, když nemohl zasáhnout do derby v Trutnově.

„Po konci zápasu došlo ke zbytečnému konfliktů fanoušků s hráčem Nové Paky. Ti ho hrubě slovně napadali jen za to, že je Jablonečák a dal v utkání Vlkům gól. On na to reagoval tak, že vylezl na mantinel a šermoval proti nim hokejkou. Byla z toho pořádná mela, naštěstí bez fyzických kontaktů,“ řekl k incidentu vedoucí mužstva Jablonce Josef Březina.