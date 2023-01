Z posledních šestí zápasů hned čtyři dovedli do prodloužení. Ve třech případech byli hradečtí hokejisté úspěšní, až v úterý je předčil mistrovský Třinec. Východočeši měli přitom proti favorizovanému protivníkovi fantastický nástup do zápasu. Po první třetině vedli 2:0, vytvářeli si šance, na ledě dominovali. Jenže díky nedisciplinovanosti Lvů se dokázali Draci přiblížit a v závěru zásluhou nejproduktivnějšího hráče extraligy Martina Růžičky vyrovnat. V prodloužení pak zchladil ČPP arénu „expardubák“ Daniel Voženílek. Pro Hradec krutá ztráta bodů, která mrzela i hradeckého rychlíka Pavlíka.

Extaliga 35. kolo, zítra 17.30: HC Škoda Plzeň (4. místo, 55 bodů) - Mountfield Hradec Králové (8. místo, 45 bodů)

Zápas proti Třinci jste měli skvěle rozehraný, je bod málo?

Je. Mrzí to opravdu hodně. Měli jsme spoustu šancí, několikrát jsme jeli sami na branku. Proti takovému týmu to prostě musíme dávat. Kdo byl na stadionu, tak mu je bezesporu jasné, že bod je málo.

I vy jste se do jednoho úniku v oslabení dostal. Předčil jste obránce, ale dlouhý blafák skončil pouze na boční síťce, šlo udělat něco v daný moment lépe?

Možná jsem měl střílet, ale po zápase je každý moudřejší. Bohužel jsem se neprosadil.

Odehráli jste fantastickou první třetinu, kdy jste Třinec tlačili, dali jste dvě branky a vypadalo to, že si dojdete pro tři body, co se poté stalo?

Vrátili jsme je v prostřední části do hry zbytečnými fauly. Do té doby nic neměli, naopak my jsme měli navrch. Přišly však naše chyby a oni se dostali na dostřel. Ve třetí třetině vyrovnali a pak už došlo na prodloužení, kde je to vždycky trochu o štěstí.

Z tribuny fauly vypadaly hodně přísně, ani diváci je moc nebrali. Byly jasné?

Rozhodčí je odpískal, tak to byly fauly.

Výborně se dařilo oběma gólmanům, na straně Ocelářů se předvedl váš bývalý spoluhráč Marek Mazanec, v hradecké brance zase kraloval Henri Kiviaho, co říct k nim?

Klobouk dolu před oběma, protože tam pochytali spoustu šancí, proto byl výsledek takový, jaký byl.

Před zápasem s Třincem jste ze sedmi zápasů vycházeli šestkrát jako vítězové, paradoxně náskok na týmy za vámi příliš nenarůstal, nebyl pohled na tabulku trochu frustrující?

To rozhodně ne, když se vyhrává, tak to nemůže být frustrující. Jsme rádi za každý bod, protože když se podíváme na tabulku, je fakt vyrovnaná. I za bod proti Třinci musíme být rádi, i když jich mohlo být víc. Nedá se nic dělat, teď musíme bodovat v Plzni.

V přesilovkách dostáváte více prostoru, berete to jako odměnu za dobré výkony v posledních zápasech?

Jsem rád, že dostávám takový kus důvěry. Budu s tím chtít naložit co nejlíp a moc si toho vážím. Od trenérů mám jasný cíl, sebrat gólmanům oči, věřím, že to dělám dobře, i když to může být samozřejmě někdy lepší.

Vaše speciální formace jednu početní výhodu proměnila…

Mělo jich být víc využitých, když vám takový tým, jakým Třinec je, nabídne tolik přesilovek, musíte to využít.

Zítra se představíte v Plzni, jak se vám tam osobně hraje?

Špatně. Nemám ten zimák moc rád, což už trvá od mládeže. Připravíme se na to, hraje se každý druhý den, takže musíme dobře zregenerovat.

Probíhá mistrovství světa dvacítek, kde se českému národnímu týmu zatím skvěle daří. Vyhrál skupinu, ve čtvrtfinále přejel 9:1 Švýcary, co na to říkáte? A vzpomněl jste si na šampionát na přelomu let 2017/2018 v Buffalu, kde se vám dařilo?

Vzpomněl. Kluci hrají perfektně, Švýcary jednoznačně sfoukli. Zápasy sleduji a přeji jim hodně štěstí v boji o medaile.