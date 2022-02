Ztracený náskok, porážka v nájezdech. Postupuje Chrudim, Trutnov je vyřazen

Už v základní části Draci zůstávali daleko za očekáváním a k překvapení možná všech účastníků se nedokázali vměstnat mezi postupující čtyřku do elitní skupiny nadstavbové části. Tým se tak ve druhé fázi nemohl měřit s těmi nejlepšími kluby z Pardubického kraje, na což se přitom trutnovští fandové těšili.

Konečná tabulka základní části



1. N. Bydžov 11 8 0 1 2 70:34 25

2. N. Město 11 7 1 0 3 37:23 23

3. Náchod 12 6 2 1 3 52:41 23

4. Jaroměř 12 7 0 1 4 46:34 22

5. Trutnov 12 4 2 0 6 52:43 16

6. Třebech. 12 2 1 2 7 30:64 10

7. Opočno 12 1 0 1 10 31:79 4

Ne náhodou tak hokejisté začali ztrácet diváky. Vždyť postupně jich na domácí zápasy chodilo méně a méně, až jich na poslední bitvu v nadstavbě přišlo pouhých 77! Hráči navíc svými výkony začali ztráceli důvěru publika a vrcholem byla porážka na ledě nejslabšího účastníka soutěže Opočna.

Přesto dostali Trutnovští druhou šanci. Ve vyřazovacích bojích totiž našel místo každý klub a jak se říká, play off je jiná soutěž. „Na dosavadní nepovedené výkony chceme zapomenout,“ připomínali v rozhovorech také sami hokejisté a do rozhodující fáze sezony šli s cílem napravit si reputaci.

Do cesty se jim ale postavila silná Chrudim a proti rozjetému soupeři se podkrkonošskému celku mnoho šancí nedávalo. Draci v obou osmifinálových duelech předvedli nejlepší výkony v sezoně, po porážce 5:7 v Chrudimi však nezvládli samostatné nájezdy v odvetě (3:4sn) a play off pro ně skončilo nejrychleji jak mohlo.

Tým tak měl sezonu dohrát v Poháru Vladimíra Martince, kde se potkávají neúspěšné celky osmifinálové části play off a hrají spolu o „trofej útěchy“. Z Trutnova ale na hokejový sekretariát dorazila překvapivá zpráva: „Poháru Vladimíra Martince se náš tým nezúčastní.“

Důvody tohoto rozhodnutí se Krkonošský deník pokusil zjistit u letité opory mužstva Petra Chytráčka (34), jenž k rozhovoru dorazil v úterý, dva dny po odehrání úvodních čtvrtfinálových duelů.

Petr Chytráček proti ChrudimiZdroj: Miloš ŠálekPetře, v neděli měl váš tým bojovat v úvodním kole Poháru Vladimíra Martince. Klub ale oznámil, že pro vás sezona skončila a tuto soutěž hrát nebudete. Prozradíte nám důvod?

Jelikož jsme vypadli z play off, tak to pro nás bylo a je veliké zklamání. Pak za námi přišlo vedení klubu a začaly se řešit věci okolo hokeje. Když padla zmínka o tom, že bychom měli pokračovat v soutěži útěchy, jíž je Pohár Vladimíra Martince, někteří hráči řekli, že to hrát nechtějí. V tu chvíli bylo jasné, že bychom tuto část sezony početně nebyli schopni odehrát.

Nepřijde vám to nefér vůči soupeřům nebo přímo vůči krajskému hokejovému svazu?

Co je dneska fér? Když vidíte, co se kolikrát děje, viz například u nás před touto sezonou, tak se někdy člověk nestačí divit. Každopádně mě osobně to mrzí, protože jsme tu od toho, abychom hráli a ne stáli nebo se na něco vymlouvali. Já bych určitě hrát chtěl, protože mi přijde hodně smutné končit sezonu začátkem února. To se mi ještě nikdy nestalo.

A co vůči vašim fanouškům?

Tohle je těžké hodnotit. Jsem rád, že na nás letos chodilo alespoň pár těch skalních, za to jim patří velké díky. Ti co nechodili, ať už kvůli nějaké politice nebo věcem okolo, co se jim nelíbily, tak nám hráčům nijak nepomohli. Ba naopak. Přesto mě těší, že si někteří z nich našli cestu alespoň na ten poslední zápas.

V domácím souboji proti Chrudimi Petr Chytráček ve 21. minutě vyrovnával skóre na 1:1.Zdroj: Miloš Šálek

Konečná tabulka nadstavby B



1. Třebechovice 7 2 0 3 54:45 25

2. M. Třebová 8 0 1 3 67:43 25

3. Hlinsko 6 2 1 3 63:56 23

4. Lanškroun 6 0 0 6 54:42 18

5. Polička 5 0 2 5 49:52 17

6. Trutnov 4 1 0 7 45:55 14

7. Opočno 1 0 1 10 44:83 4

Sezona pro Trutnov nedopadla vůbec dobře. Vás považuji za trutnovského patriota. Jste ze situace hodně smutný?

Co k tomu říct. Měli jsme úplně jiné cíle. Přišel vrchol sezony a u nás v kabině to vůbec nežilo. Jako kdyby se nám blížil další obyčejný zápas a o nic v něm nešlo. Hlavně proto a o to víc mě všechno mrzí. Jak už jsem řekl, končíme sezonu na začátku února, tedy v době, kdy pro nás má vrcholit. Měli bychom se dnes připravovat na to nejlepší, co nás mělo čekat, místo toho máme dovolenou.

V play off vás vyřadil tým Chrudimi. Vy jste ale nepodali špatné výkony, souhlasíte?

Myslím si, že oba zápasy od nás nebyly špatné. I když to v některých momentech byla tak trochu naháněná, tak tam určitě byly světlé chvilky. Jen je škoda, že se nám v druhém utkání nepovedlo doma vyhrát a vrátit sérii zpátky do Chrudimi. V zápase jsme o dvě branky vedli, ale pak si to sami prohráli. Každopádně Chrudim má dobrý kvalitní tým. Kluci dobře bruslí a je vidět, že spolu už nějaký pátek hrají. Když jsem se byl podívat na některé celky ve druhé lize, pak už tam v některých případech není velký rozdíl.

Trutnovští hokejoví fanoušciZdroj: Miloš ŠálekPři posledním duelu vás povzbuzovalo 333 diváků. Vy jste hráli o návrat reputace, kterou jste možná i zčásti získali. Pak ale přijde takové rozhodnutí. Co si teď má fanoušek trutnovského hokeje myslet?

Však to hned bylo znát, že si fanoušci našli cestu, hned to bylo na ledě cítit. Já se ale lidem někdy ani nedivil, že nechodili. Naše výkony nebyly nijak přesvědčivé. Každý má jistě na určité věci různé názory, ale já si myslím, že nám všem tahle sezona dost otevřela oči. Spadli jsme zpátky na zem a poznali, na čem je třeba pracovat. Na příští soutěžní ročník se prostě musíme připravit úplně jinak.

Co tedy bude s trutnovským hokejem dál?

Za pár týdnů budeme mít nějaké zhodnocení sezony, tam se jistě ukáže, co bude dál. Samozřejmě nějaké změny v Trutnově přijdou, protože pořád chceme pomýšlet na nejvyšší místa, hrát tady co nejlepší hokej a vyhrávat.

No a jak vy sám vidíte svoji hokejovou budoucnost?

Moje budoucnost? Momentálně to neřeším, protože jsem z letošní sezony opravdu hodně zklamaný. Jak z celkového neúspěchu, tak i z přístupu některých hráčů. A samozřejmě i ze sebe samotného. Ačkoliv mě v sezoně potkala docela nepříjemná zranění, sám vím, že mám mnohem na víc. Někdy to člověk neovlivní, přesto se budu příště snažit připravit úplně jinak. Rozhodně se teď budu dál věnovat mládeži, protože děti mě naplňují a hokej si s nimi užívám. V dnešní době to bohužel nezáleží vždycky jen na samotném hraní, přesto bych chtěl hráčsky zůstat v Trutnově a pomoci jej dostat zpátky tam, kam patří.