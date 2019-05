Důvody jsou zřejmé.

Zaprvé je to popularita „kluků od nás“. Fanoušci si oblíbili mladíka Radovana Pavlíka, bojovníka Jana Bergera, gólmana Jaroslava Pavelku.

„Tito hráči mají hradecké srdce,“ chválil trenér Tomáš Martinec. „Je pro mě čest hrát za náš klub,“ netajil Berger. Ten však není klasickým odchovancem, do Hradce přišel do dorostu z Náchoda, odkud pochází.

Zadruhé je to finanční hledisko. Hokejisté, kteří se propracují do extraligového mančaftu z vlastního dorostu či juniorky jsou logicky levnější.

V Mountfieldu to dobře vědí, proto v prvním mužstvu pravidelně nastupují právě Radovan Pavlík a Patrik Miškář. Šanci dostává Jaroslav Dvořák, do hry by se měl dostat také obránce Michael Gaspar, gólman Daniel Dvořák.

Ti všichni by se rádi vyšvihli jako Filip Hronek, rozhodně nejúspěšnější odchovanec Hradce posledních let. V jedenadvaceti letech hraje pravidelně NHL za slavný Detroit. Vloni si zkusil mistrovství světa a letos by měl být na Slovensku prvním obráncem české sestavy.

„Je to obrovský talent, který nám pomůže. Taková naše kometa, která vystřelila,“ ocenil mladého beka Petr Nedvěd, manažer národního týmu, jenž v NHL odehrál téměř tisíc zápasů.

Hronek letos zvládl v Detroitu 46 střetnutí, dal v nich pět gólů a na osmnáct nahrál. Klub ho ještě občas vyslal na farmu, do záložního týmu.

„Posílali jsme ho dolů, ale pokaždé se vrátil lepší než předtím,“ řekl kouč Detroitu Blashill.

V příštích sezonách už se to s největší pravděpodobností nestane. Hronek je typický moderní obránce: Zvládá hru dozadu i dopředu.