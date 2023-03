Hokejisté vrchlabského Stadionu dnes vstoupí do vyřazovací části druhé ligy. V osmifinále je čeká úvodní duel série proti ústeckému Slovanu. Trenér Východočechů Tomáš Jirků prozradil, že se jeho tým na soupeře připravoval jak nejlépe mohl. První zápas staruje v 16.00 na ledě soupeře.

Šesté místo po dlouhodobé části soutěže, šestá příčka také po nadstavbě. Hokejisté Vrchlabí letos ve druhé lize na úplnou špičku nestačí, zároveň si však drží odstup od zbylé konkurence. „V tabulce jsme skončili šestí, což aktuálně odpovídá našim možnostem,“ potvrdil majitel klubu Aleš Cerman.

Nutno dodat, že úroveň letošního ročníku druhé ligy je nebývale vysoká. Nejen, že zde září ambiciózní kluby z Letňan či Tábora, zároveň pak tvrdí muziku nedávné prvoligové bašty z Chomutova, Ústí nad Labem či právě Vrchlabí.

Šéf vrchlabského klubu: Důležité pro mě je, abychom šli tím správným směrem

Odhadovat, kdo se stane vítězem play off, je v tuto chvíli doslova nemožné. Tím spíš, že nejlepší tým vzejde nejen ze skupiny Západ, ale také Východ, kde hrají prim s velkým odstupem Orli ze Znojma.

Tak daleko vrchlabský Stadion nekouká. Před týmem je osmifinále a v něm silný soupeř z Ústí nad Labem. Trenér Východočechů Tomáš Jirků má vinou absencí k dispozici okleštěný kádr, přesto se předem nevzdává. Proč taky. Horalé už v sezoně jednou na Slovan vyzráli, to když v říjnu minulého roku soupeře přestříleli 7:5. Ve zbylých třech duelech slavil tříbodový zisk rival, páté měření sil je na programu tuto sobotu.

Trenére, jak je tým připraven na úvodní osmifinále?

Příprava na play off stále pokračuje. Snažíme se s mými kolegy dát týmu maximální množství potřebných informací o hře soupeře. Samozřejmě v trénincích pracujeme na detailech, které by mohly na Ústí fungovat. Připravujeme se celý týden velmi intenzivně a zodpovědně, protože naším cílem je postup přes osmifinále a uděláme pro to maximum.

Tomáš Jirků v roli trenéraZdroj: Anton MartinecNašel by se v soutěži soupeř, kterého jste si přál více než ústecký Slovan?

Já si myslím, že se nikdy nevyplácí vybírat si soupeře do play off. Takže to bereme tak, jak to je.

Proti Severočechům jste v této sezoně odehráli čtyři zápasy. Jaké vám daly o soupeři poznatky?

Všechna čtyři vzájemná utkání jsme důkladně analyzovali na videu, ale koukali jsme i na jejich utkání proti jiným soupeřům v této sezoně. Snažili jsme se z toho vytáhnout důležité informace, které jsme předali hráčům. Naším trenérským cílem bylo najít recept, který by na Ústí mohl fungovat. Tyto prvky jsme zapracovali do tréninkových jednotek v tomto týdnu. Co se týká detailů, tak ty z taktických důvodů prozrazovat nechci.

Březen začal výhrou. Teď horaly v play off čeká série s ústeckým Slovanem

V nadstavbové části soutěže jste dosáhli čtrnácti bodů. Co chybělo k tomu, aby jich bylo více?

Určitě jsme chtěli v nadstavbě získat více bodů, než se nám podařilo, ale na druhou stranu musíme brát v úvahu fakta. Měli jsme naplněnou marodku a do jednotlivých zápasů v celé nadstavbě jsme nastupovali v poslepované sestavě. Hráli jsme s mnoha juniory v sestavě a ta nezkušenost se velmi často projevila na výsledcích. Na druhou stranu si myslím, že tým ukázal velký charakter. Přesto, že bodů jsme nezískali tolik, tak se kluci vždy dokázali semknout a podat srdnatý výkon proti kvalitním soupeřům. Hodně našich mladých hráčů získalo zkušenosti, které v budoucnu určitě zúročí, to vnímám jako velké pozitivum.

Vzpomínka na poslední play off duel proti HC Slovan Ústí nad Labem

I. liga 2010/2011, 28. 2. 2011, čtvrtfinále

Vrchlabí – Ústí nad Labem 3:4

Fakta – branky a nahrávky: 21. R. Hubáček (Čížek), 25. T. Urban (M. Filip), 37. Čížek (Pácal, R. Hubáček) – 33. Handlovský (Kloz, Pojkar), 47. Handlovský (Hanzl, Šagát), 49. Handlovský (Klobouček), 51. Handlovský (Hanzl, Rozhodčí: Vampola, Kubičík – Chocholouš, Dříňovský. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:2. Diváci: 1927. Třetiny: 0:0, 3:1, 0:3. Konečný stav série: 2:4.

HC Stadion Vrchlabí: Koutský (Ševčík) – J. Matějíček, T. Pácal, Čížek, Zukal, Poskočil, J. Hanzl, O. Poživil, Bauer – R. Hubáček, Loskot, Látal, Rusnák, Bezouška, Beck, Drábek, T. Urban, Zíma, R. Kousal, M. Filip, Andres. Trenér: Josef Řeháček. HC Slovan Ústí nad Labem: P. Francouz (Orct) – L. Poživil, Černý, Klobouček, Gureň, Pojkar, Vobořil – Čurilla, Rod, Diviš, Janků, Mikulík, Sklenička, Kloz, Alinč, Roubík, Hampl, Šagát, Handlovský, R. Hanzl, Pajič. Trenér: Petr Rosol.

Pro osmifinále se vám zúžil kádr, počítáte zraněné, nastoupit nemůže Vít Kaštánek. Jak velký je to pro vás problém?

Vít Kaštánek bohužel nastoupit nemůže, protože mu chybí jeden start kvůli zrušenému utkání s Mostem. Dále nám chybí do obrany Jan Oliva a David Sýkora, to jsou kvalitní obránci. Na druhou stranu máme zpátky v sestavě Kubu Kynčla a Tomáše Peričku. Budeme mít k dispozici Petra Fialu, který udělal velký herní progres. To, že někteří obránci nemůžou nastoupit do play off, je škoda, ale nevnímám to jako nepřekonatelný problém. Máme v současné chvíli k dispozici osm obránců a deset útočníků. Všichni tito hráči jsou připravení udělat maximum pro úspěch Vrchlabí.

Tomáš Jirků v roli hráčeZdroj: Anton MartinecAbsence vás trápily také během sezony. Dokonce jste se vrátil na led i vy sám. Jak jste si tuto úlohu užil?

To, že jsem musel nastoupit do hry, bylo nouzové řešení, abych pomohl týmu, protože nás trápila opravdu početná marodka. Po dlouhé době jsem nastoupil jako hráč a musím říct, že jsem si to užil. Být na ledě je přece jenom něco jiného, než trénovat a stát na střídačce. Ale bylo to opravdu jen dočasné řešení, protože vím, kde je moje místo a dvojrole trenér – hráč nemůže nikdy dlouhodobě fungovat. Jsem rád, že se kluci uzdravili a já můžu tým vést do svých prvních vyřazovacích bojů jako trenér.

V sezoně se můžete spoléhat na podporu svých fanoušků. Co byste jim rád vzkázal před play off?

Naši fanoušci byli po celou sezonu jako vždy výborní. Škoda jenom, že jich nechodilo o trochu více. Je to první sezona v historii, kdy můžeme v našem dresu vidět hrát spoustu vlastních odchovanců, to považuji za velké lákadlo pro vrchlabského fanouška. Věřím, že na play off proti Ústí dorazí fanoušků více jak tisícovka a poženou nás do dalšího kola. Přijďte nás podpořit, protože vás budeme potřebovat, byli jste vždy naším šestým hráčem.

Kdo je pro vás největším favoritem play off?

Z naší skupiny vnímám jako největší favority Chomutov a Tábor, ze skupiny Východ je to určitě Znojmo.

Sobotní program play off, 1. zápasy - 15.00: Kopřivnice - Valašské Meziříčí. 16.00: Ústí nad Labem - Vrchlabí. 17.00: Vyškov - Hodonín. 17.30: Letňany - Děčín, Chomutov - Mostečzí Lvi. 18.00: Tábor - Příbram, Znojmo - Nový Jičín, Havířov - Havlíčkův Brod.