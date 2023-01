Kauza s hokejovými kontumacemi po roce zpět. Dalo se jim zabránit? Kdo pochybil?

Co říkáte na výsledek čtvrtečního jednání krajského hokejového svazu?

Upřímně jsem to nečekal a asi nejsem jediný. Odezva a i zpětná vazba z ostatních klubů je velká a cítím, že to v kuloárech vyvolalo velkou rezonanci. Já na jednu stranu chápu, že STK musela nějak rozhodnout, ale podle mého názoru se to dalo udělat s ohledem na celou situaci a vývoj nadstavby citlivěji.

logo TJ Spartak Nové Město nad MetujíZdroj: tjspartak.czVěřil jste tedy, že se Královéhradecký svaz poučí z loňska, kdy podobně rozhodovalo vedení Pardubického krajského svazu?

STK dle disciplinárních řádů má různé možnosti, jak v obdobných případech rozhodnout. Řešené kauzy jsou v mých očích trochu specifické v tom, že na odehrání náhradního utkání byl téměř měsíc čas, máme to k sobě třicet až čtyřicet kilometrů. „Provinivší se“ strany měly očividnou snahu se dohodnout a najít nějaké řešení, soupeř ale ne a teď je rozhodnuto v jeho prospěch. Přijde mi to poměrně nešťastné.

Jak se tedy STK měla podle vás zachovat?

Pokud by bylo rozhodnuto, dle čl. 410, písm. f) SDŘ, že STK daná utkání nezapočítá a označí jako nesehraná, nikdo by asi nemohl nic říct a podle mého názoru by to všichni přijali. Smutné mi to ale přijde zejména z důvodu, že mi osobně bylo i zástupcem Nového Bydžova již v průběhu prosince naznačeno, že vlastně nemají moc ani důvod s námi zápas odehrát, jelikož po zkušenosti z loňské sezony počítají s rozhodnutím, které bude hovořit v jejich prospěch a navíc se k nám z různých zdrojů doneslo, že podobnou rétoriku volili i mnozí hráči soupeře.

Jak jste naznačil, svazové vedení, jen tedy v onom případě to Pardubické, rozhodlo podobně už před rokem.

Je to tak. Však také za větší problém než samotnou kontumaci vidím v možném precedentu, který tímto rozhodnutím do budoucna může vzniknout. STK tím totiž klubům znovu vyslala jasný vzkaz, že pokud obdobná situace nastane v budoucnu a soupeř k vám z nějakého důvodu nebude moci přijet, tak v tu chvíli máte vlastně vyhráno a záleží jen na vašem morálním kreditu, jestli mu dáte šanci či nikoli.

Bitva jako řemen. Po těsné výhře nad Bruslaři jde do vedení v tabulce Spartak NM

Kontumacím se tedy podle všeho předejít dalo. Kde nastala chyba a z čí strany podle vás?

Nechci soudit veřejně, svůj názor na to ale mám. Já osobně bych byl nejraději, kdyby k řešené situaci vůbec nedošlo a dokázali jsme se domluvit, tak je tomu běžné ve všech kategoriích. Ostatně to bylo jednoznačné stanovisko i kabiny. To, že se překládají zápasy je totiž zcela běžné a nenastala teď nějaká mimořádná situace. Mimořádné je bohužel pouze řešení a vyústění celého příběhu. Za náš klub mohu pouze říci, že jsme se na tuto situaci snažili zástupce svazu upozorňovat již v prosinci a chtěli jsme tím předejít právě tomuto nešťastnému závěru. Proto jsme i Stadionu Nový Bydžov oficiálně nabídli, že pokud jsou důvodem k nesehrání zápasu nedostatečné kapacity ledové plochy v Novém Bydžově, navrhujeme utkání přesunout do Dvora Králové nad Labem, na čemž bychom se finančně podíleli.

A na tento postup soupeř tedy nepřistoupil?

Přesně tak. I to bylo bohužel soupeřem zamítnuto, tentokrát z důvodu přílišné marodky. My jsme totiž v řešené kauze na rozdíl od České Třebové v trochu horší pozici, jelikož jsme v předmětném zápase vedení jako hosté, takže s moc návrhy na sehrání náhradního utkání přicházet principiálně nemůžeme a ze strany Nového Bydžově oficiální návrh nepřišel žádný.

Aktuální tabulka nadstavbové skupiny A

1. Nový Bydžov 13 7 2 0 4 53:40 25

2. Litomyšl 13 5 3 1 4 52:50 22

3. Nové Město n. M. 13 6 1 2 4 41:44 22

4. Nová Paka 13 5 1 1 6 54:49 18

5. Chrudim 13 3 3 3 4 45:48 18

6. Moravská Třebová 13 4 2 1 6 44:43 17

7. Česká Třebová 13 5 0 2 6 46:53 17

8. Jaroměř 13 4 1 3 5 39:47 17

Program závěrečného 14. kola – neděle 17.00: Litomyšl – Nové Město nad Metují, Česká Třebová – Nová Paka, Moravská Třebová – Jaroměř. 18.00: Chrudim – Nový Bydžov.