Nová Paka – Hokejové mužstvo z Nové Paky, HC Čeští Letci, sehrálo v rámci Lomnické hokejové ligy další kolo, ve kterém těsně nedosáhlo na bodový zisk.

LETCI nezachytili úvod zápasu se Střelčí. Gólové manko pak již nedohnali a podlehli svému soupeři poměrem 5:6. | Foto: Petr Čepek

HC Čeští Letci – Sklopísek Střeleč 5:6 (2:3, 2:2, 1:1). Letci stejně jako s Roztoky nezvládli začátek zápasu a než uplynuly čtyři minuty z první třetiny, prohrávali 0:3! První branka padla po pětadvaceti vteřinách hry. Do úniku se dostal středem hřiště Jaroslav Hlavatý a Lukáše Effemberka pak překonal bekhendovou střelou pod břevno – 0:1. Ve čtvrté minutě využil zmatku před bránou Letců Erik Body a střelou k tyči zvýšil na 0:2. O minutu později přidal další branku opět Jaroslav Hlavatý, když využil totálního chaosu před Lukášem Effemberkem. Do střely Milana Šobka si lehl Martin Zikmund, puk se zvedl do výšky, odkud si ho na čepel rukavicí srazil právě Hlavatý a zakončoval do odkryté klece – 0:3. V osmé minutě usměrnil puk poprvé do brány Střelče Lukáš Karban po střele Petra Fejfara – 1:3. Do konce třetiny se ještě povedlo Martinu Zikmundovi z mezikruží střelou pod břevno snížit na 2:3.



V páté minutě druhé třetiny zakončil svoji sólovou akci Dan Fišar, když ujel po levém křídle, vystřelil z dálky na Petra Hureie, ten puk vyrazil, ale přímo na čepel Fišara a ten dorážkou srovnal stav zápasu na 3:3. Zdálo se, že Letci se dostali do hry. Toto zdání však netrvalo ani dvě minuty. Za krosček odpochodoval na trestnou lavici Martin Zikmund a Střeleč přesilovku využila. Za záda Effemberka prošla tečovaná střela Pavla Hanyše – 3:4. Letcům se ještě jednou podařilo stav zápasu srovnat. Petr Hurei byl přesunutý u levé tyče, na druhé straně brány se dostal k puku Lukáš Zajíc a střelou do prázdné srovnal na 4:4. Pět minut před sirénou pak dovršil svůj hattrick Jaroslav Hlavatý, když střelou z úhlu vymetl pavučiny v levém horním růžku Effemberkovy brány – 4:5.



Notnou dávku smůly si vybral v šesté minutě závěrečné třetiny gólman Letců. Střeleč při přesilové hře, kdy na trestné lavici seděl Lukáš Zajíc za podražení, vyhrála vhazování a puk od modré nahazoval před bránu Jiří Měšťan. K údivu všech se pak puk došoural skrz Lukáše Effemberka až za brankovou čáru – 4:6. Letci dokázali snížit na rozdíl jediné branky až minutu před koncem zápasu. Na trestné seděl autor hattricku Jaroslav Hlavatý za sekání a Letci sáhli ke hře bez brankáře. V poli tedy stálo šest jejich hráčů proti čtyřem soupeřovým. Po vhazování pak snižoval Lukáš Semecký.



Letci sice v závěru soupeře přitlačili, ale k zisku bodů to nestačilo. Branka již nepadla a po mdlém výkonu Letců především v úvodu zápasu, brali zaslouženě tři body hráči Sklopísku. Letcům tak patří v Lomnické hokejové lize po tomto nezvládnutém zápase až šesté místo.



Fakta: Branky: Karban, Fišar, Zajíc, Zikmund, Semecký – Jaroslav Hlavatý 3, Body, Hany, Měšťan. HC Čeští Letci: Effemberk – Fejfar, Karban, Dressler, Fišar, Zikmund, Kohút, Semecký, Václavec, Zajíc, Sehnoutek, Matěja. Petr Čepek