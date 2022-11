V posledním kole se Východočechům dařilo, když po třech letech vyhráli na ledě Liberce (6:3). „Zápas byl z naší strany odehrán dobře. Od začátku do konce jsme si plnili to, co jsme měli. Vyhrávali jsme osobní souboje a měli velké nasazení," řekl zkušený slovenský útočník Lukáš Cingel.