STŘELECKÉ TRÁPENÍ

Kromě bídné koncovky "dojel" Mountfield i na nedisciplinovanost. Soupeř s novým trenérem Davidem Čermákem, který nahradil na lavičce Motoru odvolaného Jaroslava Modrého, skóroval hned dvakrát v početní výhodě. Zbylé dva góly, které jistily jeho výhru, padly až při závěrečné hradecké power play.

„Rozhodla naše neproduktivita, výborný brankář Budějovic a speciální týmy ve druhé třetině. Nevyvarovali jsme se vyloučení a Budějovice mají v přesilovkách skvělé hráče, kteří nás dvakrát potrestali,“ měl jasno o příčinách prohry hlavní kouč Hradce Tomáš Martinec.

Hradec po čtyřech výhrách v extralize padl, Motor rozhodl v přesilovkách

Jeho tým nebodoval po čtyřech výhrách v řadě, ve kterých dokázal porazit velice silné protivníky, když si vyšlápl na Pardubice i Vítkovice, tedy na týmy, které vládnou extralize. Proti trápícímu se Motoru snaha upřít nešla, ale objevila se stará bolístka – nepřišly branky. „Byl to bojovný, urputný zápas s velkým počtem soubojů a maximálním nasazením z obou stran. My jsme však ze sedmi přesilovek dali jenom jeden gól,“ mrzelo Martince.

V pondělním svátečním utkání se za Východočechy prosadil pouze Radovan Pavlík, který v početní výhodě tečoval střelu Jérémiho Blaina od modré. Za hosty se dvakrát prosadil Lukáš Vopelka, jenž v minulosti oblékal dres Mountfieldu a rozhodl o tom, že všechny body putovaly na jih.

PIKANTNÍ DUEL

Nejvyšší domácí soutěž pokračuje v rychlém tempu dále. Už zítra od 18 hodin se Hradec představí na ledě brněnské Komety. A půjde o hodně zajímavý duel. Poprvé se totiž v roli hlavních trenérů proti sobě postaví bratři Tomáš (Hradec) a Patrik (Kometa) Martincové.

Druhý jmenovaný po konci ve Spartě, kde dělal asistenta Pavlu Paterovi, dostal angažmá v Brně, kde je šéfem lavičky. „O té nabídce jsme spolu mluvili. Bylo to všechno hodně narychlo. Patrik to zvažoval a nakonec přijal. Bude to bojovný zápas, rozhodnou zase maličkosti a speciální týmy,“ uvedl Tomáš, mladší z trenérské dvojice před zítřejším mačem.

Jak moc speciální duel to pro sourozence bude? „Volno bylo hodně krátké, takže jsme se o Vánocích neviděli. Speciální to bude hlavně pro rodiče. Samozřejmě jsme už proti bráchovi hráli. Tady nejde o mě nebo o Patrika, jde spíš o to, že oba týmy potřebují každý bod a v tabulce na tom nejsou tak, jak by chtěly,“ řekl hlavní trenér Hradce a dodal: „Kometa hraje pořád stejně, víme, co od ní čekat. Myslím, že během tak krátké doby jejich styl změnit úplně nejde. Musíme se na zápas dobře připravit a uvidíme.“