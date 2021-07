Oficiálně se ujal opětovné vlády nad hokejovým Hradcem Králové. Trenér Tomáš Martinec včera s týmem absolvoval první trénink na ledě.

„Je to zase nová výzva. Na práci se těším. Jsem rád, že tým z minulé sezony zůstal takřka kompletní. Jen jsme ho doplnili o pár nových hráčů,“ řekl sedmačtyřicetiletý kouč, který se na post hlavního trenéra vrátil po roce a půl, kdy se vyměnil s Vladimírem Růžičkou, jenž byl po minulé sezoně odvolán.

V malé hale včera Martinec už proháněl třiadvacet hráčů, z toho tři brankáře. Chyběl pouze Radek Smoleňák, jenž doléčuje zranění. Naopak v akci už byla šestice posil pro nový extraligový ročník – Finové Henri Kiviaho a Ahti Oksanen, Čech Petr Kalina, Slovák Patrik Lamper a Kanaďané Graeme McCormack a Christophe Lalancette.

V přípravě Hradecké čeká deset přípravných zápasů, ten první sehrají 5. srpna s Kolínem, se svým prvoligovým farmářským týmem.

Oksanen a spol. Šestice posil



Během letní přestávky hokejový Mountfield přivedl šest nových hráčů převážně ze zahraničí. Jsou jimi finský brankář Henri Kiviaho (27 let), jeho krajan – útočník Ahti Oksanen (28), český bek Petr Kalina ze Sparty, slovenský forvard Patrik Lamper (28) a kanadské duo – obránce Graeme McCormack (30) a útočník Christophe Lalancette (27).



„Velká očekávání máme od Ahti Oksanena, který měl výbornou poslední sezonu ve Finsku. Je to střelec a věřím, že si svoji formu přenese i k nám. Ale věříme všem hráčům, kteří přišli. Doufám, že zapadnou do týmu, rychle se tady adaptují a pomohou nám,“ uvedl kouč Tomáš Martinec.

ZADOSTIUČINĚNÍ? NE

Hradecký rodák Martinec vedl áčko jako hlavní trenér od sezony 2018/19. Vedení klubu tehdy vyhlásilo pětiletku a vyjádřilo mu podporu. Martinec vtiskl týmu líbivý útočný styl, který fanoušky bavil, jenže po vyřazení ve čtvrtfinále s Brnem (0:4) a pár nevydařených výsledcích na začátku další sezony dostal od října k sobě Vladimíra Růžičku. A v minulém ročníku už první tým opustil úplně. Vedl ho sám Růžička. Teď se zase vrací.

„Já to jako zadostiučinění neberu. Takový je hokejový život. Jsem rád, že jsem zase tu šanci dostal,“ zůstává skromný Martinec.

Během té doby trénoval mladíky. „Dál jsem pracoval u mládeže. Měl jsem také možnost působit u reprezentační osmnáctky. Zase mě to obohatilo, jsem zkušenější,“ říká.

STYL HOKEJE NEZMĚNÍ

Nyní má druhý pokus dosáhnout s Hradcem úspěchu. Svůj styl měnit nehodlá. „Pohled na hokej jsem nezměnil. Určitě naše hra bude postavená na fyzické kondici a budeme chtít hrát hodně bruslivý a pracovitý hokej,“ nastínil své představy.

Kádr doplnili hlavně zahraniční hokejisté. „Záměr to úplně nebyl, ale když jsem k týmu přišel, tak jsme si přáli českou posilu, nejlépe reprezentanta, ale hráči už byli rozebraní, nebo jsme na ně neměli finanční prostředky,“ vysvětlil Tomáš Martinec.

„Jsem rád za Péťu Kalinu, který přišel ze Sparty. Pořád je to mladý talentovaný bek. Jinak na trhu už moc volných hráčů nebylo a ti nejlepší jsou v jiných týmech. Proto jsme rádi za kluky ze zahraničí. Věřím, že do mužstva dobře zapadnou, rychle se adaptují a pomohou nám,“ uzavřel Tomáš Martinec.

Jeho mise číslo 2 začíná.