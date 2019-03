Co rozhodlo

HC Čeští Letci – HC ZEOS Lomnice nad Popelkou 5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Tým, který se oproti minulé sezoně značně pozvedl, trápil Letce od prvních minut utkání. Hned v samotném úvodu si Letci nepohlídali Filipa Nalezinka, který postupoval zcela sám na Ondřeje Barkmana. Brankář Letců však napravil chybu obránců a puk chytil do lapačky. Na druhé straně měl obrovskou šanci Marek Matěja, když sám před Lukášem Hlavou nedokázal puk zvednout. V deváté minutě se Syrůčkovi nepovedla rozehrávka ve vlastním pásmu a puku se chopil Vojtěch Stránský. Jeho střelu z dálky sice Ondřej Barkman vyrazil, puk ale následně opsal oblouk za jeho zády a ZEOS se ujal vedení – 0:1.



Ze druhé třetiny uplynulo pouhých osmnáct vteřin, když Lukáš Heřmanský prostřelil z kruhu Ondřeje Barkmana, který přes chumel hráčů před bránou na puk neviděl – 0:2. Letci ale dokázali bleskově odpovědět. Při strkanici před Lukášem Hlavou propasíroval puk za jeho záda Jakub Sehnoutek, a tak po necelé minutě byl stav zápasu opět o jednu branku – 1:2. Za další dvě minuty se Hlava dopustil chyby při rozehrání. Puk šel přímo na hokejku Zdeňka Václavce, ten si ho bez problému zpracoval a přesnou cílenou střelou vymetl levý horní růžek Hlavovy brány – 2:2. Letci se tak během dvou minut dokázali vrátit do hry a vyrovnávací branka jim evidentně vlila krev do žil. Lukáše Hlavu, který v první třetině inkasoval tvrdou ránu pukem do masky, vystřídal v bráně Lukáš Böhm a ani se nestačil pořádně zahřát, když Letci přidali další branku. Středem hřiště totiž ujel v šesté minutě druhé třetiny kapitán Letců Lukáš Karban a jelikož ho nikdo nedokázal zastavit, objevil se vzápětí tváří v tvář Böhmovi. Karban pak střelou vedle vyrážečky otočil stav zápasu ve prospěch Letců – 3:2. Pět minut před koncem druhé třetiny se podařilo Lukáši Semeckému z těsné blízkosti překonat Böhma střelou nad betony – 4:2.



V šesté minutě závěrečné třetiny se Letci museli bránit při dvojnásobném vyloučení, kdy na trestnou lavici usedl nejprve Lukáš Karban za podražení a Martin Zikmund po přísném vyloučení rozhodčího Blažka za držení. Letcům se podařilo dvojnásobné oslabení uhrát, při hře čtyři na pět již ale inkasovali. Při vytrvalém tlaku na Ondřeje Barkmana prošla za jeho záda střela Vojtěcha Stránského – 4:3. ZEOS byl najednou na koni a Letci horko těžko drželi jednobrankové vedení. V polovině třetiny ale bleskově ujel Marek Matěja, dostal se až před Böhma, naznačil kličku, ale místo střely zvolil nahrávku na pravé straně najíždějícího Martina Kohúta, který bezchybně zakončil do odkryté brány – 5:3.



Tento velice důležitý gól vzal soupeři vítr z plachet a Letci si již ve zbývajících minutách dvoubrankové vedení pohlídali.

Fakta: Branky: Sehnoutek, Václavec, Karban, Semecký, Kohút – Stránský 2, Heřmanský. HC Čeští Letci: Barkman – Syrůček, Jelínek, Fejfar, Sedláček, Karban, Zikmund, Kohút, Semecký, Václavec, Zajíc, Sehnoutek, Matěja. Petr Čepek



Tabulka LHL:

1. Sokol Roztoky ⋌12 84:25 34

2. Sokol Těpeře ⋌12 87:37 29

3. HC ZEOS Lomnice ⋌13 69:31 28

4. HC Čeští Letci ⋌12 64:30 28

5. HC Black Rooks ⋌13 76:31 27

6. Sklopísek Střeleč ⋌12 62:41 27

7. BHK Turnov ⋌11 70:37 22

8. Kaspo ⋌11 56:64 17

9. Sokol Rovensko ⋌13 51:61 16

10. Devro Jilemnice ⋌12 41:62 13

11. BHK Turnov B ⋌12 34:57 13

12. HC Železný Brod ⋌13 37:60 9

13. Horní Branná ⋌12 26:62 7

14. HC Semily ⋌12 28:83 7

15. HC Mírová ⋌12 26:81 6

16. HC Jilemnice ⋌12 27:71 3