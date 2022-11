„Naše výkony v poslední době nejsou úplně optimální, trápíme se už několik zápasů. Stejné to bylo v pátek doma proti Karlovým Varům, kterým jsme těsně podlehli. Je to všechno o gólech a o zakončení. Pokud nezlepšíme produktivitu, tak těžko můžeme sbírat body,“ potvrdil po prohře v Ostravě Lev. Zkušený centr vládne bodovým statistikám hradeckého týmu, když už nasbíral 13 bodů. Střelecky však nikdo nevyčnívá. „Musíme začít dávat góly. Pokud je dávat nebudeme, tak nebudeme vozit body. Je potřeba s tím něco udělat,“ doplnil Lev.

V úterním duelu se proti sobě postaví dva týmy, které v extralize vstřelily nejméně branek. Hradec jich má na svém kontě 34, Kladno ještě o čtyři méně. „Zakončení se v tréninku hodně věnujeme, klademe na to velký důraz. Snažíme se k tomu kluky víc nutit, abychom to zjednodušili,“ říká hradecký asistent trenéra Tomáš Hamara. První vzájemný duel letošní sezony ovládlo Kladno, které doma na konci září porazilo Hradec 2:1. Co se tedy dá od Rytířů očekávat dnes? „Houževnatý, bojovný tým. Rozhodně nepříjemný soupeř. Musíme hrát zodpovědně, nebýt vylučováni, aby neměli přesilovky, protože v nich jsou hrozně silní. My musíme hrát jednoduše a tlačit se do branky,“ doplnil Hamara.