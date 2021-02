Lednové příchody do Dynama poutaly velkou pozornost. Pardubice reagovaly na různé okolnosti a chtěly samozřejmě zkvalitnit tým pro vrchol ročníku. I majitel Dynama se zapojil a komunikoval s Tomášem Zohornou. „Důvěryhodnost Pardubic byla v minulosti poškozena, moje osobní iniciativa znamená získání důvěry. U takových velkých přestupů musíte být,“ říká Petr Dědek.

Do týmu zasáhla řada faktorů jako zranění, pozastavení činnosti, odchody hráčů. Zároveň jste do mužstva přivedli posily. Jak jste spokojený s podobou kádru pro zbytek sezony?

Máme stále zraněné hráče. Michal Vondrka je mimo hru do konce sezony, dále jsou mimo i Lukáš Anděl a Filip Koffer. Museli jsme tým doplnit. A jsem spokojený, jak se nám to podařilo. Chtěli jsme jednoho klíčového útočníka, kterým je Tomáš Zohorna. Co se týče dvou východních posil, tak jde o zkušené hráče. Ti budou mít svou úlohu v týmu. Nechceme třeba od Kosti (Andrej Kosticyn), aby tam lítal, od toho tam jsou jiní. Ale v přesilovce se zase ukáže. Jeho přihrávka jde přesně na hokejku, to my potřebujeme. Každý má svou úlohu. I když se někomu může zdát, že to je starší hráč, tak nemůžeme stavět tým jen na mladých. Jak říkám, jde především o týmovou hru.

Právě Andrej Kosticyn vám teď kvůli trestu bude chybět. Co jste říkal na jeho zákrok a jak velkou komplikací je několikazápasová stopka?

Proti rozhodnutí se budeme ještě odvolávat. Faul to sice byl, určitý trest si zaslouží. Nejednalo se ovšem o takový zákrok, aby dostal sedm zápasů (po odvolání dostal jen tři - pozn. red.). Je potřeba to prozkoumat ze všech úhlů pohledu. Věřím tomu, že komise náš podnět přezkoumá a že trest mu bude snížen. Komplikace? Není ještě play off, máme široký kádr, jsme na takové věci připraveni. I to patří k hokeji.

Jaké jste hned na začátku zaznamenal reakce na příchody Andreje Kosticyna a Konstantina Barulina?

Určitě pozitivní. To je podobné u každého takového hráče, který přijde do extraligy. Jejich zkušenosti z velkých turnajů a zápasů jsou důležité. Velká jména. I pro partnery určitě dobré. A věřím, že i pro tým. Kombinace mládí a zkušenosti vytváří správný mix. Když se to podaří ukočírovat a přidá se trochu štěstíčka, tak bychom mohli někam dojít.

V závěru přestupního období se k týmu připojil Tomáš Zohorna. Jak složité bylo získat konkrétně jeho?

Nesmírně složité. Strávil jsem s tím hodně času a hodně energie. Nebýt i mojí osobní iniciativy, tak by Tomáš možná nepřišel. Je to velký hráč, nyní jeden z nejzkušenějších hokejistů v extralize. Mluvil jsem i s reprezentačními trenéry, kteří si pochvalovali, co předváděl v národním týmu. Je všestranným hráčem, i do kabiny. Nečekáme od něj, že by v každém utkání dával góly, ale má taky svou úlohu. Nebudeme všechno prozrazovat (usmívá se).

I sám Zohorna zmiňoval, že se rozhodoval po komunikaci s vámi. Chcete u takových velkých přestupů být jako majitel klubu osobně?

Nejde o to, že u toho chci být. Důvěryhodnost Pardubic byla v minulosti poškozena, moje osobní iniciativa znamená získání důvěry. U takových velkých přestupů musíte být. Pokud to neuděláte, tak to nemusí dopadnout. Neříkám, že velké věci chci dělat sám, ale chci o nich vědět a podle toho se i rozhodovat. Někdy potřebujete i kus štěstí. Když tomu nejdete naproti a nejste připravení, tak to nedopadne. To platí v životě i v byznyse. Člověk musí být ve správnou chvíli na správném místě.

Nahrála i situace, že se Zohorna chtěl vrátit kvůli rodině do Česka?

Tomáš by se vrátil, ale třeba na konci února, až po dohrání sezony. To znamená, že by pak už nikde v extralize nebyl. Já jsem samozřejmě rád, že je u nás a zase pozvedne hokejovou úroveň u nás. To je jeden z mých cílů, protože se zajímáme o celou extraligu a její marketingová práva. Ta skládačka se prolíná – pomoci Pardubicím, pomoci atraktivitě hokeje. Je to zajímavé pro partnery, televize a další. Jak jsem říkal, byli jsme připravení.

Jednali jste s dalšími hráči, které jste chtěli získat už nyní, ale nepovedlo se to?

Ano, sháněli jsme ještě jednoho rozdílového beka, ale to se nám nepodařilo. Musíme si vystačit s tím, co máme. Na druhou stranu nám beci nechybí, chtěli jsme někoho do přesilovky. Ale jak vidím, tak si s tím trenér poradí a pošle tam čtvrtého útočníka (usmívá se). Nevidím v tom problém.

Nabízelo se ještě jedno jméno do útoku – odchovanec Michael Špaček, který podepsal v Třinci. Ten ve vašich plánech nebyl?

Ne. My jsme ho mohli mít i od začátku sezony, diskutovali jsme to s agentem. Dá se říct, že to je náš hráč, kterého jsme pustili na hostování. Jak jsem zmínil, tým je na prvním místě. Navíc máme centrů dost, i Robert Kousal teď hraje na křídle. Rozbourat tým se nám nechtělo, příchod Tomáše Zohorny byl prioritnější. Rozhodnutí bylo jasné, nechtěli jsme teď oba dva.

Když přicházely posily z KHL, tak jste říkal, že nabíjíte na finiš sezony. Jak se těšíte na vrchol ročníku?

Celá sezona je o play off. Jestli jste čtvrtý, šestý nebo osmý, to je fajn. Ale pak jde o to, jak se vám povede play off. Samozřejmě se těšíme. Máme tři gólmany, máme v podstatě další dvě pětky ve Vrchlabí. Kádr je široký a je připravený. Jsem rád, že i Vrchlabí bude hrát vyřazovací boje, protože i další kluci budou vytěžovaní. Pokud bude i trochu štěstíčka, tak můžeme dojít daleko. Stejně tak můžeme i vypadnout. To už je o tom, jak se to podaří. Trenéři mají ještě měsíc, aby udělali optimální sestavu a nacvičili, co potřebují. Pak se půjde do bitvy.

V souvislosti s Pardubicemi se samozřejmě mluví o vyšších ambicích. Dají se konkrétně pojmenovat?

Ambice? My chceme vždy vyhrávat. To vám řekne asi každý majitel hokejového klubu, že by chtěl každý rok vyhrávat. Chceme medaili. Pro letošní rok by byla medaile dobrá. Jakou bude mít hodnotu, to uvidíme. Barulin říkal, že by rád zlatou, když už je v Česku.

To mu rozmlouvat nebudete, že?

Já bych se tomu taky nebránil, ale jsou tady obrovsky silné týmy. To máte Spartu, Liberec, Třinec, potom ještě Brno, Plzeň nebo Hradec. Je tady třeba sedm týmů, které mají mužstvo, aby vyhrály sérii. Půjdeme do války a budeme se posouvat zápas od zápasu. Máme zkušené trenéry a v kabině odchovance, kteří se dobře znají. Právě Tomáš Zohorna může pomoci Jakubovi Nakládalovi, jsou to bojovníci. Věřím, že budeme do dubna hrát.

Jágr? Třeba dojde na exhibici, Dynamo je připravené



Nejen partnerský klub ve Vrchlabí, ale i spolupráce s Kladnem. V tomto prvoligovém klubu jsou taky zapůjčení hráči z Pardubic. Majitel Dynama Petr Dědek je v kontaktu se šéfem Rytířů Jaromírem Jágrem. Je stále živé téma, že by někdy Jágr nastoupil v pardubickém dresu?



„Jaromír Jágr je hrající legendou českého hokeje a jednou z největších legend světového hokeje. Když bude zdravý a bude mít výkonnost, tak se tomu nebrání. Já bych byl rád, kdyby si u nás v dresu s číslem 68 zahrál, ale záleží na okolnostech. Nyní bojuje s Kladnem o extraligu, slíbil, že bude hrát na konci roku Winter Classic. Bude mu 49 let a příští rok padesát. Hlavně chce být platný. Je to sportovec, nechce jen někde stát. Já bych teď neřešil, jestli za Pardubice někdy nastoupí. Uvidíme, třeba si zahraje nějakou exhibici v našem dresu. Dynamo je na všechno připravené,“ uvedl Petr Dědek.