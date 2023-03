Do města pod Bílou věží přišel jen pár kol před koncem základní části, před play off odchytal pouhé dva zápasy, ale už teď je jasné, že v Hradci s příchodem gólmana Matěje Machovského udělali dobře. Devětadvacetiletý brankář Mountfieldu vychytal už třetí výhru ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci. Východočeši zvládli čtvrtý duel v sérii (1:2) a v neděli na domácím ledě budou mít za stavu 3:1 na zápasy první mečbol. Gólem a asistencí zazářil Matěj Chalupa, který dostal šanci poprvé ve vyřazovací části a hned se postaral o vítěznou trefu.

Gólman Matěj Machovský vychytal Hradci Králové ve čtvrtfinálové sérii s Libercem třetí výhru. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Liberec - Hradec Králové 1:2

Fakta – branky a nahrávky: 53. Bulíř (Birner) – 1. Lalancette (Chalupa), 44. Chalupa (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 0:0, 1:1. Bílí Tygři Liberec: Neužil – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Frolík, A. Najman, Flynn – Birner, Filippi, Rychlovský – Vlach, Bulíř, Faško-Rudáš – Ordoš, Jelínek, Šír. Trenér: Augusta. Mountfield HK: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Chalupa, Cingel, Lev – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Zachar, Pilař. Trenér: T. Martinec. Stav série: 1:3.

Už se stalo tradicí, že Hradec v každém zápase vyřazovací části proti Liberci otevřel skóre jako první. Ne jinak tomu bylo v pátek na ledě Tygrů. Tentokrát se to povedlo bleskově už po 46 vteřinách Lalancettovi a jeho akce stála za to. Kanadský forvard se u mantinelu zbavil Melancona, nabruslil si do ideální palebné pozice a z první střely v zápase překonal Neužila, který dostal šanci místo Kváči.

Domácí mohli odpovědět v přesilovkách. V té úvodní dokonce nastřelili tyč branky Machovského. Druhá už se jim podle představ rozhodně nepovedla. Na konci úvodní dvacetiminutovky se na brankovišti objevil Klíma, ale skvěle ho vychytal Neužil. Začátek prostřední periody patřil muži v hradecké brance. Machovský nejprve zneškodnil nájezd Vlacha, následně na začátku 23. minuty dobře zasáhl proti střele Bulíře z mezikruží. O pár minutek později si poradil i s nepříjemným pokusem Dlouhého, který vytáhl ramenem. Východočeši v přesilovce dostali puk podruhé do branky, když ho za Neužila dotlačil Werek. Liberecký kouč Augusta si však vzal trenérskou výzvu a rozhodčí gól po kopnutí do kotouče neuznali. Poté mohl ještě skórovat Cingel, ale jeho dorážku pokryl domácí gólman.

KROK OD SEMIFINÁLE

Druhou branku tak přidal na startu třetí třetiny Chalupa, který se po střele McCormacka dostal k dorážce. Severočechům se sice povedlo snížit v přesilovce zásluhou Bulíře, ale Machovský už za sebe další puk nepustil a Hradec bude mít v neděli (18.00) na domácím ledě první mečbol.

„Odehráli jsme celkem dobrý zápas. Troufnu si říct, že padesát minut jsme byli lepším týmem. Měli jsme velké množství šancí, ale bohužel nás sráží, že dáváme strašně málo gólů. Závěr byl takový tradiční, zase jsme se začali bát o výsledek, udělali zbytečné chyby a fauly. Liberec nás potrestal a byl to stres až do konce. Moc si však vážíme toho, že jsme v Liberci dvakrát vyhráli, ale série ještě nekončí," řekl trenér Hradce Tomáš Martinec.