Nejvýraznější změnou oproti úternímu mači proti Vídni byla výměna gólmanů. Místo Jana Růžičky dostal prostor finský brankář Henri Kiviaho.

Začátek duelu vyšel domácím skvěle, když se hned ve druhé minutě poprvé za Hradec trefil Slovák Okuliar. Do dvoubrankového vedení šel Mountfield ve 13. minutě po brance Lva. Graz našel odpověď, když dokázal během čtyř minut vyrovnat a vypadalo to, že se do šaten půjde za nerozhodného stavu. V poslední minutě první periody se však po skrumáži před brankou prosadil Zachar.

Do druhého dějství vstoupil Mountfield mnohem lépe než soupeř. Odměnou mu byli tři vstřelené branky, o které se postarali Štohanzl, Cingel a Zachar. Rakušané sice dokázali v prostřední části znovu snížit, ale na víc se už nezmohli.

Gólový účet uzavřel dvě minuty před koncem Pilař. Hradec se tak mohl radovat z přesvědčivého vítězství. V letní přípravě vyhrál všechny čtyři zápasy, ke kterým nastoupil a do soubojů v Lize mistrů může jít pozitivně naladěn. Příští čtvrtek se nejprve představí v Göteborgu proti Frölundě. V sobotu pak hraje ve francouzském Grenoblu. „Hráli jsme proti těžkým soupeřům, kteří nám ukázali naše nedostatky. Jsme rádi, že jsme měli takhle náročnou přípravu, abychom byli dobře přichystáni na Champions League a na extraligu,“ uvedl asistent trenéra Hradce Petr Svoboda.